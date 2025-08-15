▲ Marcelina Noemí, madre de Fernando, de 5 años, quien fue hallado sin vida dentro de una vivienda en Los Reyes La Paz, estado de México, se reunió ayer con una familiar al término de una conferencia en un restaurante del primer cuadro de Nezahualcóyotl. Foto René Ramón

René Ramón

Corresponsal.

Periódico La Jornada

Viernes 15 de agosto de 2025, p. 30

Nezahualcóyotl, Mex., Marcelina Noemí, madre del niño Fernando, de 5 años, quien fue secuestrado y privado de la vida por una deuda de mil pesos en el municipio de La Paz, denunció junto con familiares acoso y amenazas anónimas; de igual manera, dijeron temer por su seguridad.

La mujer ofreció ayer una conferencia acompañada de su defensa jurídica, presidida por la activista Fabiola Villa de la organización de derechos humanos Amor y Rabia, así como de sus hermanos Alfredo y Cecilia, quienes solicitaron medidas de seguridad a través del mecanismo de protección mexiquense, ante amenazas que han recibido de elementos de la Policía de Género de La Paz y de desconocidos.

Noemí narró que el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de La Paz no le dio apoyo cuando lo solicitó, y tampoco en el módulo de seguridad pública cercano a su vivienda, en la colonia Ejidal El Pino, donde pidió ayuda luego de que, aseguró, Carlos N, Ana N y Ana Lilia N, recluidos actualmente en el penal estatal Neza-Bordo, plagiaron a su niño para hacerla pagar una deuda de mil pesos, y lo asesinaron.

Alfredo, hermano de Noemí y tío de Fernandito, comentó que son una familia de escasos recursos pero no esperan dinero ni despensas de los gobiernos estatal y local, “sólo queremos justicia”. Además exigió terapia sicológica para su madre y sus hermanas Cecilia y Noemí, porque no han podido vivir su duelo.

A su vez, Noemí expuso, sin precisar fechas concretas, que entre el primero y el 4 de agosto acudió a las oficinas del DIF de La Paz para denunciar que desde el 28 de julio los hoy vinculados a proceso se llevaron a su hijo y le advirtieron que se lo regresarían cuando ella pagara su adeudo. Fue a la casa de los agresores tres veces para que le dejaran ver a su hijo, pero se negaron.

Noemí sufre discapacidad cognitiva, y probablemente por eso no le hicieron caso, consideraron los abogados de la mujer, quien añadió que el 3 de agosto finalmente la escuchó el Ministerio Público en el Centro de Justicia de Valle de Los Reyes, quien le indicó que debía acudir a la sede de la Fiscalía General de Justicia del estado de México en Ciudad Mujeres, en la cima del cerro El Pino, aledaño a la carretera federal México-Texcoco, donde está la Fiscalía especializada en el tema violencia de género.