Daniel González Delgadillo

Viernes 15 de agosto de 2025, p. 29

Las lluvias generadas por el monzón mexicano han ayudado a disminuir en gran medida el impacto provocado por la sequía en los estados del noroeste del país, principalmente en Sinaloa, Sonora y Durango, afirmó ayer Fabián Vázquez Romaña, coordinador del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Durante la conferencia Balance de la temporada seca-caliente 2025 en la zona metropolitana del valle de México, Vázquez comentó que solamente algunas regiones muy limitadas en la frontera norte han tenido persistencia de sequía por la falta de precipitaciones.

Según el Meteorológico, el monzón mexicano comienza entre finales de junio y principios de julio de cada año y puede extenderse hasta septiembre.

Es generado, señaló, por los vientos cálidos y húmedos que provienen del océano Pacífico y el Golfo de California, los cuales convergen sobre el noroeste del territorio nacional, afectado en los recientes años por una severa sequía.

Aguaceros continuarán

A su vez, el coordinador del SMN pronosticó que las lluvias continuarán durante los próximos días en la mayor parte del país, principalmente en las zonas centro y sur, aun cuando redujeron por los efectos de la canícula (sequía intraestival) desde julio pasado.