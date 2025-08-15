Reportan decenas de árboles caídos, afectaciones en viviendas, autos varados y cierre de vialidades
Viernes 15 de agosto de 2025, p. 29
Una tormenta con granizo en la capital de Aguascalientes, provocó antier en la noche inundaciones de hasta un metro de altura, decenas de árboles caídos, afectaciones en viviendas, autos varados y cierre de vialidades.
Al menos media docena de casas en la calle Burgos, de la colonia España –donde al agua subió unos 70 centímetros– sufrieron daños en su menaje y tuvieron que ser desalojadas, informó la coordinación de Protección Civil (PC) municipal.
Jain Villasana, jefe de prensa de la dependencia, detalló que los bomberos atendieron 25 reportes de árboles caídos en diversos puntos de la ciudad, principalmente en las zona sur, centro y poniente; uno de éstos derrumbó los muros de un inmueble.
Los pasajeros de tres vehículos, que resultaron averiados tras ser arrastrados por el agua, fueron auxiliados por personal de PC en las calles Ayuntamiento, José María Chávez y Leona Vicario, en el Barrio de Triana; otras 10 unidades quedaron varadas en la avenida López Mateos.
En la vía República de Chile esquina con Bogotá, fraccionamiento La Fuente, se generó un socavón que impidió el tránsito vehicular y causó alarma entre los vecinos.
Además, debido a las anegaciones la dirección de Vialidad cerró el paso a los automovilistas en avenida Aguascalientes Oriente esquina con José H. Escobedo, colonia Santa Anita; avenida Convención poniente y Aquiles Elorduy, en el sector de San Marcos, además de la calle Alameda en su cruce con Gómez Morín, en el Barrio de la Estación, entre otras.
Hallan cuerpo arrastrado por la corriente en Nayarit
En tanto, ayer fue localizado el cuerpo del taxista Braulio Conde Sánchez, de 33 años, quien el miércoles fue arrastrado por la creciente del arroyo Aticama, en el municipio de San Blas, Nayarit, luego de que se metió a rescatar a tres menores, que eran sus sobrinos; las autoridades hallaron el cadáver en la playa Las Brujas.
Por otra parte, a consecuencia de las lluvias de ayer en la tarde, al menos cinco vehículos quedaron atrapados por la corriente de agua que generó el desbordamiento del río Jale, en la demarcación de Xalpatláhuac, en la Montaña Alta de Guerrero.
El secretario de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil del estado, Roberto Arroyo Matus, dio a conocer que el fuerte aguacero dejó también severas afectaciones en otras localidades de la región, por lo que la dirección de Monitoreo realiza la evaluación de daños.
El Servicio Meteorológico Nacional prevé para este viernes lluvias puntuales intensas en Sonora (este y sureste), Chihuahua (oeste y suroeste), Sinaloa (norte) y Durango (oeste); así como chubascos y lluvias de fuertes a muy fuertes en el norte, noreste, occidente, centro y sur del país, incluido el Valle de México.
Lo anterior, según el Meteorológico, debido al monzón mexicano, inestabilidad atmosférica, un canal de baja presión sobre la Mesa del Norte y la Central, el ingreso de humedad del océano Pacífico y Golfo de México, así como la onda tropical número 22 que recorrerá el sureste del país, una vaguada en altura sobre el oriente de la península de Yucatán y una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico en el centro del Golfo de México.