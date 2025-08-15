Claudio Bañuelos, Myriam Navarro y Sergio Ocampo

Corresponsales

Periódico La Jornada

Viernes 15 de agosto de 2025, p. 29

Una tormenta con granizo en la capital de Aguascalientes, provocó antier en la noche inundaciones de hasta un metro de altura, decenas de árboles caídos, afectaciones en viviendas, autos varados y cierre de vialidades.

Al menos media docena de casas en la calle Burgos, de la colonia España –donde al agua subió unos 70 centímetros– sufrieron daños en su menaje y tuvieron que ser desalojadas, informó la coordinación de Protección Civil (PC) municipal.

Jain Villasana, jefe de prensa de la dependencia, detalló que los bomberos atendieron 25 reportes de árboles caídos en diversos puntos de la ciudad, principalmente en las zona sur, centro y poniente; uno de éstos derrumbó los muros de un inmueble.

Los pasajeros de tres vehículos, que resultaron averiados tras ser arrastrados por el agua, fueron auxiliados por personal de PC en las calles Ayuntamiento, José María Chávez y Leona Vicario, en el Barrio de Triana; otras 10 unidades quedaron varadas en la avenida López Mateos.

En la vía República de Chile esquina con Bogotá, fraccionamiento La Fuente, se generó un socavón que impidió el tránsito vehicular y causó alarma entre los vecinos.

Además, debido a las anegaciones la dirección de Vialidad cerró el paso a los automovilistas en avenida Aguascalientes Oriente esquina con José H. Escobedo, colonia Santa Anita; avenida Convención poniente y Aquiles Elorduy, en el sector de San Marcos, además de la calle Alameda en su cruce con Gómez Morín, en el Barrio de la Estación, entre otras.

Hallan cuerpo arrastrado por la corriente en Nayarit

En tanto, ayer fue localizado el cuerpo del taxista Braulio Conde Sánchez, de 33 años, quien el miércoles fue arrastrado por la creciente del arroyo Aticama, en el municipio de San Blas, Nayarit, luego de que se metió a rescatar a tres menores, que eran sus sobrinos; las autoridades hallaron el cadáver en la playa Las Brujas.