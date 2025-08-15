Viernes 15 de agosto de 2025, p. 28
Toluca, Méx., La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) capturó ayer a Alejandro German N, conocido como lord pádel, junto con su esposa y dos escoltas, quienes fueron detectados en el aeropuerto internacional de Cancún, Quintana Roo.
German N y sus guardaespaldas enfrentarán acusaciones por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa, luego de que golpearon brutalmente a un instructor de pádel de nombre Israel Morales Hernández, durante un torneo celebrado en el municipio de Atizapán de Zaragoza.
A través de redes sociales, la FGJEM informó del cumplimiento de la orden de aprehensión librada contra Alejandro German N, Othon N, Karla Alejandra N y Germán N, investigados por su probable intervención en el delito de homicidio calificado en grado de tentativa, por hechos del pasado 19 de julio.
Dos de los detenidos exhibieron copias de un presunto amparo que evitaría su aprehensión, pero la fiscalía mexiquense señaló que no recibido notificación formalmente de algún juez de distrito, por lo que serán trasladados a la sede ministerial en la entidad.
Lord pádel, junto con sus presuntos cómplices, fue arrestado en el aeropuerto de Cancún, en acción conjunta de la FGJEM con las fiscalías General de la República y la General de Quintana Roo.
La agresión fue cometida en las instalaciones del club Alfa Pádel, y quedó registrada en un video, en cuyas imágenes se observa a Alejandro German N y a varios de sus escoltas propinar una golpiza al entrenador Morales Hernández, quien intentaba mediar en una discusión durante el torneo.
En la misma grabación se observa que uno de los custodios de Alejandro German N, sometió al instructor, propinándole múltiples golpes y profiriendo amenazas de muerte.
Morales Hernández presentó una denuncia formal ante la fiscalía mexiquense por tentativa de homicidio. Mientras tanto, sigue en recuperación médica, enfrentando las secuelas físicas y emocionales del ataque.