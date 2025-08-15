Israel Dávila

Corresponsal

Periódico La Jornada

Viernes 15 de agosto de 2025, p. 28

Toluca, Méx., La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) capturó ayer a Alejandro German N, conocido como lord pádel, junto con su esposa y dos escoltas, quienes fueron detectados en el aeropuerto internacional de Cancún, Quintana Roo.

German N y sus guardaespaldas enfrentarán acusaciones por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa, luego de que golpearon brutalmente a un instructor de pádel de nombre Israel Morales Hernández, durante un torneo celebrado en el municipio de Atizapán de Zaragoza.

A través de redes sociales, la FGJEM informó del cumplimiento de la orden de aprehensión librada contra Alejandro German N, Othon N, Karla Alejandra N y Germán N, investigados por su probable intervención en el delito de homicidio calificado en grado de tentativa, por hechos del pasado 19 de julio.

Dos de los detenidos exhibieron copias de un presunto amparo que evitaría su aprehensión, pero la fiscalía mexiquense señaló que no recibido notificación formalmente de algún juez de distrito, por lo que serán trasladados a la sede ministerial en la entidad.