▲ Un trabajador del ayuntamiento de Cuautitlán Izcalli, estado de México, inspecciona uno de los socavones en carriles laterales de la autopista México-Querétaro. Foto La Jornada

Silvia Chávez

Corresponsal

Periódico La Jornada

Viernes 15 de agosto de 2025, p. 28

Cuautitlán Izcalli, Méx., Miles de personas que a diario se desplazan por el Periférico Norte y su continuación, la autopista México-Querétaro, padecen retrasos de más de tres horas para llegar a sus destinos, debido a labores de reparación de baches en la carpeta asfáltica, a lo largo de 32 kilómetros de carriles laterales y 22 kilómetros centrales, obras que se extenderán hasta diciembre próximo y durante las cuales agentes de tránsito no han intervenido para ayudar a que fluya la circulación.

“Salgo de Coyotepec a las 5 de la madrugada para llegar a las 8 a Cuautitlán Izcalli, a Plaza San Marcos”, relató Gerardo López, quien deja su hogar con tres horas de anticipación para recorrer un tramo de 17 kilómetros en tres horas, a pesar de que hace siete años tardaba máximo 40 minutos para llegar a su empleo.

El tiempo aumentó por diversas razones, incluidos accidentes viales, cuellos de botella por ingresos a parques industriales y el incremento de unidades de carga.

Casos similares son los de obreros que deben llegar puntualmente a diversos puntos de la carretera y del Periférico, para abordar transportes privados que los llevan a las empresas en las cuales laboran.

“Si no llego temprano el transporte me deja, y se me complicaría llegar a mi lugar de trabajo, pues para arribar a la zona industrial de San Martín Obispo, luego de salir de mi domicilio en Cofradía 1, en ocasiones tardo hasta cuatro horas dentro del mismo territorio del municipio de Izcalli”, expuso César Ricardo Romero.

Usuarios expresaron enojo, deses-peración e incluso insultos hacia autoridades involucradas en la movilidad de la México-Querétaro y del Periférico Norte, que cada día registra aglomeraciones vehiculares, en una movilidad a vuelta de rueda o paralizada por horas.

Proliferan hoyos en el asfalto, coladeras destapadas, nudos viales para ingresar a zonas industriales como la de San Martín Obispo, accidentes y ahora los trabajos de bacheo de la carpeta de rodamiento se suman para generar asentamientos vehiculares.

“Es un mal necesario”, según autoridades

El ingreso de las cuadrillas de trabajadores pertrechados con trafitambos, palas, picos, equipos de compactación, retroexcavadoras y camiones cargados con asfalto, a carriles laterales del Periférico Norte y la autopista México-Querétaro, “es un mal necesario”, según autoridades municipales y estatales.

“Pedimos un poco de paciencia, porque el deterioro es muy grave, y los trabajos se tienen que hacer, no pueden ser de otra manera. La labor es muy compleja porque está lloviendo y eso afecta las tareas”, explicó Mario Ariel Juárez Rodríguez, titular de la Junta de Caminos del Estado de México.