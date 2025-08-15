Martín Arceo S.

Viernes 15 de agosto de 2025, p. 9

El narrador gráfico chilango Alfredo Bedolla, El Manchas (1981), presentará este sábado en la sucursal de la comiquería Fantástico de la colonia Del Valle, en la Ciudad de México, su nueva historieta Las fábulas del oso, inspirada en las canciones del grupo roquero Liquits, el cual ofrecerá en ese recinto algunas de sus rolas.

En entrevista, Bedolla expuso que “el cuarto disco de Liquits, Kimono en llamas y el regreso de los insectos, incluye la canción El oso carpintero, protagonizada por un entusiasta del uso recreativo de la mariguana y que ha acompañado a la banda en forma de botarga, siempre fumando un gigantesco porro en sus presentaciones y como signo de identidad del trío.

“El caso es que Ro (guitarrista y voz de la agrupación) me planteó que había imaginado que El Oso podría ser el hilo conductor para ilustrar cuatro temas de Liquits, cuyos mundos serían visitados por el plantígrado, en un viaje sicodélico guiado por la libre asociación de ideas, tal y como son sus canciones, con un divertido espíritu lúdico.

“Trabajamos con el esquema Marvel Way (fundado por el dibujante Jack Kirby y el guionista Stan Lee para los cómics de la empresa estadunidense Marvel, sin argumento completo y en colaboración estrecha entre ilustrador y escritor). Ro me mandó unos textos en los que las anécdotas de las cuatro canciones se dejaban contar muy bien de principio a fin y yo adapté aquello al formato de un guion formal de historieta, y me puse a bocetar ya con las respectivas aprobaciones y así hasta el arte final, lo que nos llevó a Caligrama Editores para pactar la impresión y posteriormente a Luis Antonino Delgado (ilustrador de los cómics Ghostbusters y The Last Ronin para la editorial IDW de Estados Unidos) para colorearlo.”

Bedolla, autor de las historietas FreakMeter, Campechanísimo, Vermin Rising y Los hermanos extraordinarios –sobre autistmo–, recordó: “busqué a Ro con la finalidad de ofrecerle mis servicios de ilustración para un proyecto que uniera a los cómics y la música hasta que en 2024, en la Comic-Con de Nueva York, Ro me presentó una idea muy concreta que resolvía aquello que queríamos hacer: Las fábulas del oso”.