Ángel Vargas

Periódico La Jornada

Viernes 15 de agosto de 2025, p. 7

En el contexto de la conmemoración del Día del Cine Mexicano –que se celebra hoy–, la Cineteca Nacional de Chapultepec se convirtió ayer en el escenario donde la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, junto con la jefa de Gobierno, Clara Brugada, y la secretaria de Cultura federal, Claudia Curiel de Icaza, destacaron la transformación de este espacio –antes una fábrica de armas del Ejército– en un símbolo de justicia social, ambiental y cultural.

La mandataria recordó que hace siete años el entonces presidente, Andrés Manuel López Obrador, evitó que este predio –que el gobierno de Enrique Peña Nieto planeaba vender para un desarrollo de lujo en 16 mil millones de pesos– se privatizara.

En su lugar, se convirtió en la Cuarta Sección del Bosque de Chapultepec, proyecto impulsado junto a la Secretaría de la Defensa Nacional y los entonces responsables de los gobiernos federal y de la Ciudad de México, cuyo diseño estuvo a cargo del artista Gabriel Orozco.

“Este es un símbolo de lo que representa la Cuarta Transformación: convertir una fábrica de armas en un espacio público para el pueblo de México. Es convertir un espacio militar en una zona cultural. En vez de privatizar un espacio público, hacerlo un espacio para todos y todas.”

Sheinbaum Pardo subrayó que tal símbolo lleva el nombre de “justicia”, en todos los sentidos. En lo social, destacó que el miércoles pasado se informó que casi 14 millones de mexicanos salieron de la pobreza entre 2018 y 2024, lo que suscitó los aplausos de la audiencia.

También en lo ambiental, al recuperar la naturaleza en esa zona de la capital del país, y recalcó que ue un día para hacer más justicia social a las mujeres, en especial las indígenas, luego de que esta cineteca se abre para darles espacio. “Hay que sentirnos muy orgullosos del momento histórico que estamos viviendo”, rubricó.

Por su parte, Clara Brugada enfatizó que la Cineteca de Chapultepec es “un oasis” en un mercado saturado de cine comercial. “De un lugar donde se producían armas, ahora se producen sueños”, sostuvo.

Filmes críticos y diversos

Recordó que, bajo los gobiernos de la 4T, Los Pinos dejó de ser residencia presidencial para convertirse de “un espacio de la cultura del poder a un espacio del poder de la cultura”, y celebró que en la actualidad la cineteca esté abierta para el cine crítico y diverso.