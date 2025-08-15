Néstor Jiménez e Iván Evair Saldaña

Viernes 15 de agosto de 2025, p. 23

“México está de moda”, sostuvo ayer la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, tras destacar el incremento del turismo extranjero que llegó al país en el primer semestre del año. “Como que las alertas esas que saca EU no tienen mucho impacto que digamos, ¿verdad?”, agregó la mandataria.

Durante la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, indicó que entre enero y junio del presente año se reportó la llegada de 23.4 millones de turistas internacionales. Esto representa un aumento de 7.3 por ciento en comparación con el mismo periodo de 2024.

Más de 7 millones de estadunidenses han venido

A la vez, subrayó que hubo un incremento de 2.4 por ciento en el arribo de turistas estadunidenses. En el acumulado del primer semestre, hubo más de 7 millones 361 mil turistas del país vecino, y sólo en junio pasado hubo un millón 284 mil.

En cuanto al turismo canadiense, también “hay un aumento muy considerable” de 11.8 por ciento, luego de que llegaron un millón 683 mil turistas de ese país.