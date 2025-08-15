Viernes 15 de agosto de 2025, p. 23
“México está de moda”, sostuvo ayer la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, tras destacar el incremento del turismo extranjero que llegó al país en el primer semestre del año. “Como que las alertas esas que saca EU no tienen mucho impacto que digamos, ¿verdad?”, agregó la mandataria.
Durante la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, indicó que entre enero y junio del presente año se reportó la llegada de 23.4 millones de turistas internacionales. Esto representa un aumento de 7.3 por ciento en comparación con el mismo periodo de 2024.
Más de 7 millones de estadunidenses han venido
A la vez, subrayó que hubo un incremento de 2.4 por ciento en el arribo de turistas estadunidenses. En el acumulado del primer semestre, hubo más de 7 millones 361 mil turistas del país vecino, y sólo en junio pasado hubo un millón 284 mil.
En cuanto al turismo canadiense, también “hay un aumento muy considerable” de 11.8 por ciento, luego de que llegaron un millón 683 mil turistas de ese país.
Además, la conexión aérea entre México y Estados Unidos alcanzó 4.6 millones de asientos programados; 5.5 por ciento más que el 2024. Con ello, esta ruta aérea se ha convertido en el segundo flujo binacional más activo en el mundo, sólo por debajo del de España con Reino Unido.
De manera paralela, la funcionaria federal explicó que la llegada de visitantes internacionales fue de 47.4 millones y representa 13.8 por ciento más que en el mismo periodo del año pasado. Aclaró que se trata de un indicador distinto al del turismo, ya que en éste último los viajeros pernoctan en territorio nacional al menos por una noche.
Como parte de las estadísticas que presentó Rodríguez Zamora, informó que el gasto que han hecho los visitantes extranjeros fue de 18 mil 681 millones de dólares en ese periodo, lo cual implica un incremento de 6.3 por ciento. De igual forma, el arribo de mujeres se incrementó en 1.8 por ciento.
En los primeros seis meses del año, 94.5 millones de pasajeros viajaron en los distintos aeropuertos de México, 3.1 por ciento más que el mismo periodo de 2024.