▲ Entre las actividades delictivas de Los Viagras y Cárteles Unidos destacan las extorsiones a productores de aguacate y otros agricultores de Michoacán. Foto Cuartoscuro

Dora Villanueva

Periódico La Jornada

Viernes 15 de agosto de 2025, p. 20

El gobierno de Estados Unidos lanzó una nueva ofensiva contra cárteles de la droga mexicanos, al sancionar a Los Viagras y Cárteles Unidos por su participación en transacciones vinculadas al comercio internacional de drogas. Al mismo tiempo, ofreció recompensas hasta de 26 millones de dólares a quienes den información para arrestar y condenar a cinco de sus integrantes.

Por conducto de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), el Departamento del Tesoro ordenó el bloqueo de las cuentas y activos de empresas vinculadas con Cárteles Unidos y Los Viagras, así como de siete integrantes de ambas organizaciones. Además, les imputa extorsión a agricultores, sobre todo aguacateros de Michoacán, y amenazas a funcionarios estadunidenses dedicados a la supervisión del sector agrícola.

“Las sanciones de hoy llaman aún más la atención sobre las diversas e insidiosas formas en que los cárteles participan en actividades violentas y explotan un comercio que, de otro modo, sería legítimo”, declaró el secretario del Tesoro, Scott Bessent.

Tanto Los Viagras como Cárteles Unidos –una organización paraguas que aglutina a otros grupos criminales– tienen una participación importante en la extorsión a los agricultores y a otros sectores económicos de Michoacán, según el Tesoro. “Los cárteles extorsionan rutinariamente a agricultores, empacadores y otros involucrados en la cosecha y exportación de productos agrícolas como el aguacate, exigiendo pagos a través de sus afiliados”, señaló.

En años recientes funcionarios del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) han sido amenazados por estos grupos de la delincuencia organizada, lo que ha provocado interrupciones de las exportaciones de aguacate desde Michoacán.

Por lo menos se tiene registro de amenazas en febrero de 2022 y en junio de 2024 a un par de inspectores estadunidenses, quienes fueron retenidos y golpeados por supuestos comuneros, lo que llevó a que el gobierno estadunidense frenara la importación de aguacates mexicanos por alrededor de tres semanas.

“Además, los cárteles con sede en Michoacán participan en la confiscación de tierras, la deforestación y la tala ilegal para cultivar sus propios productos agrícolas, como parte de un esfuerzo más amplio para diversificar sus fuentes de ingresos”, añadió el Tesoro.