Alejandro Alegría y Gustavo Castillo García

Periódico La Jornada

Viernes 15 de agosto de 2025, p. 19

Carlos Alberto Treviño Medina es uno de los ex funcionarios del gobierno de Enrique Peña Nieto señalados por los casos de corrupción de Odebrecht y Agronitrogenados. Además, al final de su gestión en Petróleos Mexicanos (Pemex), la deuda financiera de la empresa estatal sobrepasó 100 mil millones de dólares.

El último director de la petrolera en el sexenio de Peña Nieto será juzgado por operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa por recibir sobornos por 4 millones 390 mil pesos a fin de beneficiar a la constructora brasileña Odebrecht, según los señalamientos de Emilio Lozoya Austin, quien también fue procesado por los mismos delitos y para obtener beneficios se convirtió en testigo colaborador de la Fiscalía General de la República (FGR).

Otros presuntos involucrados por Lozoya Austin fueron José Antonio González Anaya, segundo director de Pemex en el gobierno de Peña Nieto, así como los ex secretarios de Hacienda Ernesto Cordero y José Antonio Meade.

El llamado caso Odebrecht incluyó el pago de alrededor de 3 mil 300 millones de dólares en sobornos entre 2006 y 2014 en al menos 10 países, incluido México (https://tinyurl.com/4ndk7b44).

En julio de 2020 testigos protegidos revelaron que la firma también pagó sobornos en México, en particular a directivos de Pemex, que recibieron más de 10.5 millones de dólares (https://tinyurl.com/57px6afb).

Aunque en otros países los implicados en el caso de Odebrecht fueron sancionados, México es uno de los pocos países donde prácticamente no ocurrió nada. Si bien la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó anomalías, los directivos de Pemex de dos sexenios anteriores a 2018 las solventaron.

La FGR investigó en 2021 a Treviño Medina por su presunta participación en la entrega de sobornos a políticos para la aprobación de la reforma energética de 2013.