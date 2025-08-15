▲ La presicenta Claudia Sheinbaum afirmó que Carlos Alberto Treviño Medina, último director de Petróleos Mexicanos del sexenio de Enrique Peña Nieto, será juzgado por el caso Odebrecht. Foto Presidencia

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dio a conocer ayer que fue detenido en Estados Unidos el ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex) Carlos Alberto Treviño Medina, acusado de recibir sobornos por 4.3 millones de pesos para favorecer a una filial de la brasileña Odebrecht en la asignación de contratos. Por la tarde, la Fiscalía General de la República (FGR) confirmó la orden de aprehensión.

“Ayer (miércoles) se detuvo a un ex director de Pemex. Era parte de las alertas que existían, y eso es bueno; lo van a deportar y ya será juzgado aquí en México por temas de corrupción”, informó la mandataria en su conferencia de prensa matutina en el Palacio Nacional.

Momentos después, confirmó que se trata de Treviño Medina, quien enfrenta un proceso que “tiene que ver con el caso Odebrecht”, a raíz de las denuncias que Emilio Lozoya Austin, antecesor de Treviño en este cargo y quien ventiló los presuntos pagos a Treviño, quien habría favorecido a la filial de la empresa brasileña con la entrega de contratos millonarios.

En 2021 la FGR pidió a la Interpol emitir una ficha roja para localizar y detener a Treviño Medina, luego de que un juez giró una orden de aprehensión en contra del ex funcionario porque no se presentó a una audiencia a la que fue citado como parte de un juicio por asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Treviño buscó evitar la acción legal mediante solicitudes de amparos que fueron desechadas en octubre de 2023.

De acuerdo con esas denuncias, Treviño habría recibido sobornos para la operación de una planta de polietileno, a la cual Pemex abastecía de etanol.

La presidenta Sheinbaum Pardo explicó que la detención se deriva de una solicitud de extradición desde hace unos cinco años. “Finalmente fue encontrado, va a ser deportado en los próximos días y tiene que llevar su juicio en México”, dijo.