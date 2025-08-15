Deportes
Al cierre
Sinner supera a Auger-Aliassime; hila 25 victorias
 
Periódico La Jornada
Viernes 15 de agosto de 2025, p. a35

Cincinnati. El italiano Jannik Sinner estiró ayer a 25 su racha de victorias en canchas duras al despachar 6-0 y 6-2 al canadiense Félix Auger-Aliassime y así instalarse en las semifinales del Abierto de Cincinnati.

El Masters 1000 es el primer torneo que disputa el número uno del mundo desde que conquistó su cuarto título de Grand Slam en Wimbledon.

Campeón defensor en Cincinnati, el italiano había caído en sus dos enfrentamientos previos ante el canadiense, ambos en 2022 y antes de que Sinner irrumpiera con fuerza en la élite del tenis profesional. El líder en la clasificación mundial no ha perdido en una pista dura desde que sucumbió ante el español Carlos Alcaraz en la final de Beijing el pasado octubre. Además, es el quinto hombre desde 2000 que encadena 25 victorias en la superficie junto a Roger Federer, Novak Djokovic, Rafael Nadal y Andy Murray.

En los octavos de final de la rama femenina, la segunda preclasificada, la estadunidense Coco Gauff superó 6-2 y 6-4 a la italiana Lucia Bronze-tti, y enfrentará en el siguiente turno a una compatriota: Jasmine Paolini, quien a su vez venció 6-1 y 6-2 a la checa Barbora Krejcikova, ex campeona de Wimbledon.

