Periódico La Jornada

Viernes 15 de agosto de 2025, p. a35

Cincinnati. El italiano Jannik Sinner estiró ayer a 25 su racha de victorias en canchas duras al despachar 6-0 y 6-2 al canadiense Félix Auger-Aliassime y así instalarse en las semifinales del Abierto de Cincinnati.

El Masters 1000 es el primer torneo que disputa el número uno del mundo desde que conquistó su cuarto título de Grand Slam en Wimbledon.

Campeón defensor en Cincinnati, el italiano había caído en sus dos enfrentamientos previos ante el canadiense, ambos en 2022 y antes de que Sinner irrumpiera con fuerza en la élite del tenis profesional. El líder en la clasificación mundial no ha perdido en una pista dura desde que sucumbió ante el español Carlos Alcaraz en la final de Beijing el pasado octubre. Además, es el quinto hombre desde 2000 que encadena 25 victorias en la superficie junto a Roger Federer, Novak Djokovic, Rafael Nadal y Andy Murray.