Viernes 15 de agosto de 2025, p. a35
Baltimore. El novato Tomoyuki Sugano logró su décima victoria al trabajar cinco episodios y un tercio con eficacia antes de una larga demora por lluvia, y los Orioles de Baltimore se impusieron ayer 5-3 a los Marineros de Seattle, que contaron con la participación del mexicano Randy Arozarena.
El dominicano Julio Rodríguez conectó un jonrón por Seattle, novena que ha perdido encuentros consecutivos después de ganar ocho al hilo. Los Marineros cayeron a un juego y medio de Houston, líder de la División Oeste de la Liga Americana.
Cal Raleigh, receptor que lidera las Mayores con 45 vuelacercas, estuvo fuera de la alineación titular de Seattle apenas por quinta vez esta temporada, caminó como bateador emergente en el noveno inning.
Sugano ganó aperturas consecutivas por primera vez. El japonés de 35 años efectuó 81 lanzamientos y fue retirado después de la demora de dos horas y 18 minutos.
En tanto, Rodríguez conectó el cuarto lanzamiento del relevista Rico García después de que se reanudó el duelo. El dominicano envió la bola entre el jardín derecho y el central, un batazo de dos carreras que acercó a los visitantes a 5-2.
Dietrich Enns permitió un rodado impulsor de Arozarena con un out en la novena entrada, pero retiró a Josh Naylor con un solo lanzamiento para lograr su primer salvamento desde el 20 de septiembre de 2021.
Los Orioles tomaron la delantera contra Logan Evans (6-5) en la cuarto inning. Jordan Westburg anotó gracias a un lanzamiento descontrolado de Evans con dos outs, y Ryan Mountcastle se movió de primera a tercera en la misma jugada cuando Evans no pudo atrapar el tiro del receptor Mitch Garver.
Después de que Daniel Johnson negoció un boleto, Mountcastle anotó cuando él y Johnson ejecutaron un doble robo. Éste último llegó a home con un sencillo impulsor de Jeremiah Jackson.
Por su parte, Ozzie Albies conectó un batazo de cuatro esquinas, impulsó la carrera de la ventaja con un doble en la octava entrada y bateó un sencillo impulsor por los Bravos de Atlanta, que vencieron 4-3 a los decaídos Mets de Nueva York. Bryce Elder permitió tres carreras en siete capítulos por los Bravos, que ostentan un récord de 7-3 contra los Mets esta temporada.
A su vez, el dominicano-canadiense Vladimir Guerrero Jr pegó un jonrón de dos carreras en el séptimo inning, con lo que ayudó a Max Scherzer y a los Azulejos de Toronto a superar 2-1 a los Cachorros de Chicago.