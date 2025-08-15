Deportes
Tricolores arrancan con derrota en Williamsport
Tricolores arrancan con derrota en Williamsport
Foto
Foto Ap
Periódico La Jornada
Viernes 15 de agosto de 2025, p. a12

México, representado por la liga El Swing Perfecto, de Chihuahua, debutó con una derrota por 3-0 ante China-Taipéi en la Serie Mundial de Ligas Pequeñas 2025, que se lleva a cabo en Williamsport, Pensilvania. El siguiente partido de los tricolores será mañana contra Puerto Rico, cuando ambos equipos buscarán a toda costa el triunfo para mantenerse con vida en el torneo. En la imagen, el peloterito de la novena asiática Chang Chun-Po llega a salvo a segunda base, ayer durante el duelo ante los mexicanos.

