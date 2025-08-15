Periódico La Jornada

México, representado por la liga El Swing Perfecto, de Chihuahua, debutó con una derrota por 3-0 ante China-Taipéi en la Serie Mundial de Ligas Pequeñas 2025, que se lleva a cabo en Williamsport, Pensilvania. El siguiente partido de los tricolores será mañana contra Puerto Rico, cuando ambos equipos buscarán a toda costa el triunfo para mantenerse con vida en el torneo. En la imagen, el peloterito de la novena asiática Chang Chun-Po llega a salvo a segunda base, ayer durante el duelo ante los mexicanos.