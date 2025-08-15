▲ Un tribunal federal falló en favor del entrenador Brian Flores, quien podrá continuar con sus reclamos contra la liga. Foto Ap

Ap

Periódico La Jornada

Viernes 15 de agosto de 2025, p. a12

Nueva York., La NFL puede ser llevada a un juicio en la esfera civil por las denuncias de Brian Flores y otros entrenadores afrodescendientes que enfrentaron discriminación, dictaminó ayer un tribunal federal de apelaciones que rechazó el intento de la liga de obligar a Flores a someterse a un arbitraje con el comisionado Roger Goodell de juez.

El segundo tribunal de apelaciones del circuito de Estados Unidos en Manhattan confirmó el fallo de la jueza Valerie Caproni de que Flores puede proceder con sus reclamos contra la liga y tres equipos: los Broncos de Denver, los Gigantes de Nueva York y los Texanos de Houston.

En una decisión escrita por el magistrado de circuito José A. Cabranes, el tribunal de apelaciones dijo que las reglas de la NFL que obligan a Flores a someter sus reclamos ante Goodell no tienen la protección de la ley federal de arbitraje.

La disposición de arbitraje de la constitución de la NFL “contractualmente no proporciona un foro arbitral independiente, ni una resolución bilateral de disputas ni un procedimiento.

“En cambio, ofende las presunciones básicas de nuestra jurisprudencia de arbitraje al forzar que los reclamos sean decididos por el principal oficial ejecutivo de la NFL”, señaló el tribunal de apelaciones.

“Respetuosamente, no estamos de acuerdo con el fallo del panel y buscaremos una revisión adicional”, señaló el portavoz de la NFL, Brian McCarthy.

Douglas H. Wigdor y David E. Gottlieb, abogados que representan a Flores, manifestaron en un comunicado que la NFL ha dependido de un proceso de arbitraje sesgado e injusto durante demasiado tiempo.