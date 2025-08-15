Viernes 15 de agosto de 2025, p. a12
Nueva York., La NFL puede ser llevada a un juicio en la esfera civil por las denuncias de Brian Flores y otros entrenadores afrodescendientes que enfrentaron discriminación, dictaminó ayer un tribunal federal de apelaciones que rechazó el intento de la liga de obligar a Flores a someterse a un arbitraje con el comisionado Roger Goodell de juez.
El segundo tribunal de apelaciones del circuito de Estados Unidos en Manhattan confirmó el fallo de la jueza Valerie Caproni de que Flores puede proceder con sus reclamos contra la liga y tres equipos: los Broncos de Denver, los Gigantes de Nueva York y los Texanos de Houston.
En una decisión escrita por el magistrado de circuito José A. Cabranes, el tribunal de apelaciones dijo que las reglas de la NFL que obligan a Flores a someter sus reclamos ante Goodell no tienen la protección de la ley federal de arbitraje.
La disposición de arbitraje de la constitución de la NFL “contractualmente no proporciona un foro arbitral independiente, ni una resolución bilateral de disputas ni un procedimiento.
“En cambio, ofende las presunciones básicas de nuestra jurisprudencia de arbitraje al forzar que los reclamos sean decididos por el principal oficial ejecutivo de la NFL”, señaló el tribunal de apelaciones.
“Respetuosamente, no estamos de acuerdo con el fallo del panel y buscaremos una revisión adicional”, señaló el portavoz de la NFL, Brian McCarthy.
Douglas H. Wigdor y David E. Gottlieb, abogados que representan a Flores, manifestaron en un comunicado que la NFL ha dependido de un proceso de arbitraje sesgado e injusto durante demasiado tiempo.
“Este fallo envía un mensaje claro: esa práctica debe terminar,” subrayaron.
En febrero de 2022, Flores demandó a la NFL y a varios equipos diciendo que la liga estaba “plagada de racismo,” particularmente en su contratación y promoción de entrenadores afrodescendientes.
Otros dos coaches se unieron posteriormente a la demanda, aunque la jueza Caproni dictaminó que sus reclamos podrían ir a arbitraje basándose en el lenguaje de los contratos que firmaron con los equipos.
Después de presentar su demanda, Flores declaró que creía que estaba arriesgando la carrera de entrenador que tanto ama al demandar a la NFL, pero que valía la pena para las generaciones futuras si podía tener éxito en desafiar el racismo sistémico en la liga.
Flores es actualmente el coordinador defensivo de los Vikingos de Minnesota después de haber trabajado de entrenador de los Patriotas de Nueva Inglaterra de 2008 a 2018, los Delfines de Miami de 2019 a 2021 y los Acereros de Pittsburgh en 2022. Se unió a los Vikingos en 2023.
Caproni mencionó en una decisión de marzo de 2023 que las descripciones de los entrenadores sobre sus experiencias en una liga con una “larga historia de discriminación sistemática hacia jugadores, entrenadores y gerentes afrodescendientes son increíblemente preocupantes.
“Aunque la clara mayoría de los jugadores de futbol profesional son negros, sólo hay un pequeño porcentaje de entrenadores.”