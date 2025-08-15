Karla Torrijos

Periódico La Jornada

Viernes 15 de agosto de 2025, p. a12

El club FC Juárez deberá pagar una indemnización de 18.6 millones de pesos al futbolista mexicano Jesús Dueñas, luego de que el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS, por sus siglas en inglés) resolvió en su favor una apelación en contra del conjunto fronterizo, propiedad de la empresaria Alejandra de la Vega, al que previamente denunció por falsificar su firma y su contrato laboral.

Dicha cifra supera por poco más del triple el monto de 5.4 millo-nes de pesos establecido el pasado 7 de marzo de 2024 por la Comisión de Conciliación y Resolución de Controversias (CCRC) de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), instancia a la que el jugador recurrió inicialmente, y que el club se negó a pagar.

El problema comenzó al término del torneo Clausura 2023 de la Liga Mx, cuando el club le notificó a Dueñas que no entraba en sus planes para el siguiente certamen, por lo que debía entrenar de manera separada del resto del plantel. Ante esta situación, el jugador indicó que su contrato, firmado el 20 de junio de 2022, era por tres años (hasta junio de 2025) con un salario mensual de 1.8 millones de pesos más bonificaciones por rendimiento; no obstante, el equipo señaló que el documento que tenía registrado era sólo por una temporada (hasta junio de 2023) y no por tres.

Lo anterior provocó que el jugador solicitara a la FMF una copia de su contrato registrado, y al percatarse de que éste sólo tenía un año de vigencia, por lo cual no podría jugar la siguiente temporada con el club, demandó al equipo ante el CCRC por alterar el documento y falsificar su firma.

Tras las indagaciones correspondientes, el mencionado organismo ordenó al equipo pagarle al jugador una indemnización de 5.4 millones de pesos, equivalente a tres meses de salario; sin embargo, ninguna de las partes aceptó el acuerdo y tanto Dueñas como FC Juárez presentaron su respectiva apelación ante el TAS el 10 de abril de 2024.