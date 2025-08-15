Deportes
Arrancan Juegos Mundiales de Robots Humanoides
Arrancan Juegos Mundiales de Robots Humanoides
Foto
▲ El certamen reúne a más de 500 robots procedentes de 20 países, que compiten en pruebas que van desde el atletismo hasta la danza.Foto Afp
 
Periódico La Jornada
Viernes 15 de agosto de 2025, p. a11

Pekín albergó ayer la ceremonia de apertura de los Juegos Mundiales de Robots Humanoides 2025, que concluirán el 17 de agosto, los cuales reúnen a equipos de más de 20 países para competir en una amplia variedad de disciplinas, desde atletismo hasta danza y artes marciales.

El Óvalo Nacional de Patinaje de Velocidad, también conocido como la Cinta de Hielo, fue el lugar que se encargó de recibir a más de 500 robots en el certamen, el primero de su tipo en el mundo.

Dentro de la arena se encuentran cuatro áreas de competición principales, que incluyen una pista de atletismo, un campo de futbol y un cuadrilátero de boxeo. Alrededor se encuentra una sala de control remoto para los operadores, que guían a los robots a distancia.

No es el primer encuentro deportivo organizado en China para humanoides. En abril, la capital albergó la primera media maratón del mundo para robots, y en mayo, el primer torneo de lucha de la historia se celebró en Hangzhou.

En la jornada de ayer, un robot jugador de futbol anotó un gol después de varios intentos, lo que causó que el portero cayera al suelo y otro se desplomara, pero se levantaron sin ayuda como si estuvieran en un torneo deportivo real.

Los robots también modelaron sombreros y ropa de moda jun-to a humanos. En un percance, un modelo robot tuvo una caída y fue retirado del escenario por dos personas.

La justa se produce mientras China intensifica sus esfuerzos para desarrollar robots humanoides impulsados por inteligencia artificial.

Equipos de empresas de robots y universidades chinas, incluidas las de Tsinghua y Pekín, están com-pitiendo en los juegos. También participan tres escuelas secundarias.

 

