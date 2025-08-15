Juan Manuel Vázquez

Periódico La Jornada

Viernes 15 de agosto de 2025, p. a11

A la espera de que la FIFA comience en septiembre el proceso de venta de boletos al público en general para el Mundial 2026, ya están disponibles las opciones de paquetes de lujo para partidos individuales en México. Las Hospitality son entradas que incluyen una serie de privilegios, como accesos exclusivos a los estadios, derecho a espacios de esparcimiento, ofertas gastronómicas y de bebidas, entre otras ventajas. Los precios van de 34 mil 700 a 129 mil 800 pesos según el partido y el estadio.

Hasta el momento los paque-tes de Hospitality son la única forma de tener una entrada asegurada a los distintos partidos. Existen tres modalidades en esta opción, pero por ahora sólo pueden elegirse juegos individuales tanto en el estadio Azteca, en Zapopan y en Monterrey, las tres sedes que recibirán los 13 duelos que le corresponden a México como anfitrión junto con Estados Unidos y Canadá.

Los paquetes por estadio para ver todos los juegos que ahí se realicen aún no están a la venta, aunque ya están fijados los precios. Por ejemplo, para acudir a todos los partidos en el estadio Azteca con el paquete Venue Series de Hospitality el costo es de casi un millón de pesos, pues tan sólo el primer partido el día de la inauguración tiene un precio de 308 mil pesos. Esta opción, hay que recordar, todavía no está disponible.

Los paquetes que ya se pueden comprar son por partidos específicos, aunque aún se desconocen las selecciones que se enfrentarán, ya que será hasta el sorteo del 5 de diciembre cuando se establezcan las llaves de cada juego.