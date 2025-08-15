Nayelli Ramírez Bautista

Periódico La Jornada

Viernes 15 de agosto de 2025, p. a10

Agentes de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México detuvieron a Mario N y Pedro N por presuntamente sustraer prendas y accesorios deportivos del Comité Olímpico Mexicano (COM), valuados en cerca de medio millón de pesos.

De acuerdo con la denuncia interpuesta, el pasado 8 de agos-to, durante un inventario, el COM detectó la ausencia de más de 900 uniformes destinados a la delegación mexicana para las competencias de los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025.

Y fue derivado de las investigaciones que las autoridades tuvieron conocimiento posteriormente de que prendas con características similares a las robadas en instalaciones del COM se ofrecían a la venta en redes sociales, por lo cual se implementaron operativos para ubicar a los supuestos responsables.