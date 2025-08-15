Viernes 15 de agosto de 2025, p. a10
Agentes de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México detuvieron a Mario N y Pedro N por presuntamente sustraer prendas y accesorios deportivos del Comité Olímpico Mexicano (COM), valuados en cerca de medio millón de pesos.
De acuerdo con la denuncia interpuesta, el pasado 8 de agos-to, durante un inventario, el COM detectó la ausencia de más de 900 uniformes destinados a la delegación mexicana para las competencias de los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025.
Y fue derivado de las investigaciones que las autoridades tuvieron conocimiento posteriormente de que prendas con características similares a las robadas en instalaciones del COM se ofrecían a la venta en redes sociales, por lo cual se implementaron operativos para ubicar a los supuestos responsables.
Tras las diligencias realizadas por los policías se logró la detención en flagrancia de los implicados: uno en la colonia Jardín Balbuena, alcaldía Venustiano Carranza, y el otro, en la colonia Ejército Constitucionalista, en Iztapalapa, cuando éstos estaban por entregar las prendas.
En ambos casos se aseguraron la ropa y accesorios deportivos, y las personas detenidas fueron presentadas ante el agente del Ministerio Público, quien será el encargado de iniciar la integración de la carpeta de investigación por el delito de encubrimiento por receptación.