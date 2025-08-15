Ap

Viernes 15 de agosto de 2025, p. a10

Los organizadores de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles venderán los derechos sobre el nombre de algunos de sus recintos en acuerdos que se espera aporten varios millones de dólares a la justa veraniega de 2028, medida que rompe con la tradición olímpica de prohibir las marcas en estadios y arenas deportivas.

El comité organizador anunció ayer el histórico acuerdo al indicar que ya había contratos en vigor con dos de sus socios fundadores: Honda, dueño de los derechos de nombre para la arena en Anaheim que albergará el voleibol, y Comcast, que tendrá su nombre en el recinto temporal que acogerá el squash.

Casey Wasserman, presidente de LA28, afirmó que los ingre-sos de los acuerdos superan lo que está en el actual presupuesto de 6 mil 900 millones de dólares de Los Ángeles.

Describió el convenio como el tipo de acuerdo que cambia paradigmas y que Los Ángeles necesita más que otras ciudades anfitrionas porque, como es típico en los Juegos Olímpicos organizados por Estados Unidos, el costo principal de estas justas no está respaldado por fondos gubernamentales.

“Somos una empresa privada responsable de llevar a cabo estos juegos”, dijo Wasserman en una entrevista con The Associated Press. “Es mi trabajo presionar. Eso no significa que vayamos a ganar cada vez que pase, pero es nuestro trabajo siempre hacerlo porque nuestro contexto es bastante único”.

Wasserman dijo que también dedicó tiempo a explicar a los miembros del COI cómo los nombres de arenas y estadios son parte del léxico en los deportes .