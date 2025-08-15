▲ Wally Ávila y Mariana Narváez (al fondo) se impusieron a los representantes de Perú en la final de dobles mixtos. Foto Conade

De La Redacción

Periódico La Jornada

Viernes 15 de agosto de 2025, p. a10

Los squashistas Mariana Narváez y Wally Ávila conquistaron la novena presea dorada para México en los Juegos Panamericanos Junior que se disputan en Asunción, al imponerse 2-0 ( 11-4 y 11-7) a los peruanos Luciana y Amaro Castillo en la final de dobles mixtos.

La dupla tricolor tuvo un camino complicado para alcanzar la gloria en la justa continental al enfrentarse a los brasileños Laura Silva e Isaías Melo en cuartos de final y en semifinales superaron a los argentinos Paula Rivero y Segundo Portabeles.

El squash, disciplina que se encuentra en el programa olímpico para Los Ángeles 2028, no solamente le dio ayer una medalla de oro a México, también Ana Karen Botello y Paola Franco se quedaron con la plata en dobles femenil y Gilberto Aceves y Santiago Medina consiguieron bronce en dobles varonil.

En natación, Celia Pulido logró su quinta presea de la justa al obtener medalla de bronce en la prueba relevo 4x100 combinado femenil junto a sus compañeras Mariana Ortega, María Méndez y Fernanda Elizondo. En la rama varonil, también en el relevo 4x100 combinado, el equipo conformado por Andrés Dupont, Nicolás Sobenes, Marco Pat y Humberto Nájera alcanzó bronce.

“Logré medalla en cinco de mis siete pruebas. Me siento feliz, hubo baches en el camino, pero supe afrontarlo de la mejor manera para levantarme después de las derrotas donde no gané preseas. Es un gran honor ser la máxima medallista de la selección mexicana, me motiva aún más y me hace ver que tengo mucho que demostrar y no hay un límite. Seguiré entrenando para las siguientes competencias rumbo a Los Ángeles 2028”, declaró Pulido.