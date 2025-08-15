Celia Pulido suma su quinta medalla
Viernes 15 de agosto de 2025, p. a10
Los squashistas Mariana Narváez y Wally Ávila conquistaron la novena presea dorada para México en los Juegos Panamericanos Junior que se disputan en Asunción, al imponerse 2-0 ( 11-4 y 11-7) a los peruanos Luciana y Amaro Castillo en la final de dobles mixtos.
La dupla tricolor tuvo un camino complicado para alcanzar la gloria en la justa continental al enfrentarse a los brasileños Laura Silva e Isaías Melo en cuartos de final y en semifinales superaron a los argentinos Paula Rivero y Segundo Portabeles.
El squash, disciplina que se encuentra en el programa olímpico para Los Ángeles 2028, no solamente le dio ayer una medalla de oro a México, también Ana Karen Botello y Paola Franco se quedaron con la plata en dobles femenil y Gilberto Aceves y Santiago Medina consiguieron bronce en dobles varonil.
En natación, Celia Pulido logró su quinta presea de la justa al obtener medalla de bronce en la prueba relevo 4x100 combinado femenil junto a sus compañeras Mariana Ortega, María Méndez y Fernanda Elizondo. En la rama varonil, también en el relevo 4x100 combinado, el equipo conformado por Andrés Dupont, Nicolás Sobenes, Marco Pat y Humberto Nájera alcanzó bronce.
“Logré medalla en cinco de mis siete pruebas. Me siento feliz, hubo baches en el camino, pero supe afrontarlo de la mejor manera para levantarme después de las derrotas donde no gané preseas. Es un gran honor ser la máxima medallista de la selección mexicana, me motiva aún más y me hace ver que tengo mucho que demostrar y no hay un límite. Seguiré entrenando para las siguientes competencias rumbo a Los Ángeles 2028”, declaró Pulido.
Isabella Chávez también subió al podio tras finalizar en la tercera posición en 200 metros combinados individual, mientras Santiago Gutiérrez se llevó bronce en los mil 500 metros libre.
“Nos sentimos bastante orgullosas por ser parte de lo que México está formando ahora en los deportes acuáticos, al igual que Osmar Olvera en clavados, nosotras también damos de nuestra parte y estamos muy agradecidas con las instituciones que nos han estado apoyando”, agregó Méndez.
En tanto, la selección femenil de voleibol de sala blanqueó 3-0 (25-20, 25-12 y 25-16) a Argentina y avanzó a la final donde hoy se enfrentará a Brasil.
La delegación registra hasta el momento nueve metales dorados, 16 platas y 20 bronces para un total de 45 preseas, ubicándose en el quinto lugar del medallero.
Anahí se corona en duatlón
La mexicana Anahí Álvarez se proclamó campeona de duatlón en los Juegos Mundiales de Chengdú, China, tras superar en el sprint final de la prueba a la española María Varo Zubiri, quien se llevó la presea de plata y a la belga Jeanne Dupont que obtuvo bronce.
El kickboxer Héctor Solorio obtuvo medalla de plata, tras caer 5-4 ante el griego Dimitrios Economo en la final de los -84 kilogramos.
México ha conquistado siete preseas en la justa: tres metales dorados, dos platas y el mismo número de bronces.