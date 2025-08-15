Merry McMasters

El sonido “poderoso, profundo, grave y melancólico” de la leona lo cautivó; incluso “físicamente” le gustó. A modo de “revelación”, Díaz se vio tocándola. Al otro día del fandango, “fuimos con un amigo laudero y esa mañana ya tenía una leona”. En vez de considerarlo de tradición, el músico siempre lo vio como un instrumento genérico, al igual que el bajo.

Vio en la leona “otra manera de seguir aprendiendo. Aunque hace el rol del bajo, es un instrumento completamente nuevo. Físicamente lo tuve que conocer. Fue una transición que me tomó como tres años. La leona estaba en un rincón en su funda, mientras seguía tocando bajo. Poco a poco empecé a tocar jazz con ella. Al principio quería integrarla a mi musicalidad como jazzista; sin embargo, llegó un momento en que me deshice de mi contrabajo por completo”.

Despúes de muchas horas de estudio y práctica, ya para 2015 Díaz sintió que podía tocarla “al nivel en que estaba en el contrabajo”. Como no existe un método para tocar la leona, “lo que hice fue poner todo el conocimiento que tenía del contrabajo, de cómo se toca un instrumento pulsado, la técnica para sacar el sonido a un instrumento acústico, y todo ello lo canalicé en la leona. Es un sonido particular porque no lo toco con el plectro, sino con pichicato que se usa poco en la tradición jarocha”.

Díaz se formó de músico clásico en la Universidad de Guadalajara. De allí que siempre tuvo el deseo de tocar el repertorio clásico, sobre todo la música de Bach. Fue la leona que lo acercó de nuevo al repertorio del músico barroco. En una visita a Leipzig, ciudad que resguarda los restos de Bach en la iglesia de Santo Tomás, “conecté profundamente, igual que me pasó con la leona. Pensé: quiero tocar la música de Bach en la leona. Compré el libro de las cello suites, las empecé a estudiar y vi que sonaban muy bien”. En 2023 Díaz presentó el disco El arte de la leona y actualmente prepara un segundo álbum, únicamente con música de Bach. Todo, para que “le reconozca el lugar a la leona como un instrumento que, al igual que el piano, el violín o el contrabajo, no son específicamente para un solo género, estilo o de tipo de música, sino son universales que se pueden usar para cualquier repertorio”.