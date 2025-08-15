“L

as muertes violentas de niños nos dan vergüenza y dolor”, dice la gobernadora del estado de México, Delfina Gómez. Los aguaceros afectan a las familias de Nezahualcóyotl. Las fotografías de nuestro periódico son escalofriantes.

Parece inútil, pero ¿dónde quedaron las mariposas de colores y los pájaros de variados trinos y los insectos mil, hoy dibujando serpentinas para esconderse de insecticidas y plaguicidas, girando en el aire, en extraños círculos para ir a depositarse fuera de los centros urbanos?

Aún quedan, por fortuna, algunos que todavía se defienden por momentos para amarse en esa unión que dura un instante, consume toda la vida y procrea esos insectos brillantes que revolotean despegando sus alas.

El hombre creó la tecnología, investigó y llegó a otros planetas; canceló su relación con la naturaleza, que, a su vez, es precisamente relación de relaciones y perdió su autonomía con lo anterior; anda en busca de un camino muerto para llegar, para huir de su interior desprotegido y sin amparo en medio de grandes vacíos.

No hemos podido elaborar el duelo por la pérdida de parte importante de la naturaleza. No alcanzamos a medir lo que se ha perdido. Sin captarlo, lloramos por la vida que huye. Mis amigos Césarman, Eduardo (cardiólogo) y Fernando (sicoanalista) desde hace años captaron la pérdida y se volvieron rayos de luz, la tierra vestida de flores verdes, el viento con perfumes y cantos de pájaros con armonías distantes.