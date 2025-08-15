Cultura
Con labor conjunta se recobró manuscrito de Hernán Cortés
Con labor conjunta se recobró manuscrito de Hernán Cortés
 
Periódico La Jornada
Viernes 15 de agosto de 2025, p. 4

El gobierno mexicano reconoció ayer el trabajo conjunto con Estados Unidos para recuperar un manuscrito histórico firmado por Hernán Cortés, robado a México hace unas cuatro décadas.

En la conferencia mañanera, José Alfonso Suárez del Real, asesor político de la Coordinación de Comunicación Social de Presidencia de la República, destacó que el Archivo General de la Nación acreditó que el documento –que iba a ser subastado en el país vecino– es propiedad de México.

“Se debe agradecer que el Archivo General de la Nación, dentro del programa Mi Patrimonio no se Vende que, ubicando una subasta desde 2015, precisa que se trata de un documento que pertenece a México, lo acreditan con un expediente muy sólido, que es el que logra que el día de ayer (miércoles) se haya entregado este documento a nuestra embajada en Washington”, dijo en Palacio Nacional.

La pieza, fechada en 1527, ordena el pago de 60 pesos de oro para una expedición a las islas de la Especiería. Forma parte del legado del Hospital de Jesús y había sido sustraída entre 1980 y 1993.

El pasado martes, la FBI de Estados Unidos lo devolvió al gobierno de México. La embajada de ese país destacó que la hazaña se logró gracias a una estrecha colaboración entre la FBI, el Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York, el Departamento de Justicia y el gobierno mexicano.

