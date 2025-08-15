Merry MacMasters

“Los artesanos damos nuestra vida, trabajo, tiempo, esfuerzo, todo nuestro corazón, porque es un talento que nos fue dado como un regalo de Dios, no lo buscamos”, expresó Francisca Palafox Herrán al recibir el Galardón Nacional de la 12 edición del Concurso Nacional Grandes Maestras y Maestros del Patrimonio Artesanal de México 2025.

Oriunda de San Mateo del Mar, Oaxaca, la maestra artesana huave obtuvo el premio por el huipil Mum Nejmiar Kan, de tres lienzos de algodón y seda tejido en telar de cintura, tintes naturales: caracol púrpura, añil, grana cochinilla y palo de Brasil; iconografía: brocado de animales marinos y La Malinche.

Ante el público reunido ayer en la sala Manuel M. Ponce, del Palacio de Bellas Artes, Palafox Herrán se remontó a su niñez, cuando el arte de tejer le llamó la atencion: “Ya después se me hizo como un trabajo bien bonito que me gustó. Fue algo fácil para mí. Ahora que cumplo 48 años de tejer, y le he dedicado todo mi tiempo, ya no es trabajo, sino es como un pasatiempo, un gusto que ya no puedo dejar. Si lo dejamos por un día sufrimos mucho”.

Es un trabajo que “alegra el corazón y lo voy a llevar hasta el final de mi vida”. Palafox Herrán reflexionó: “Esta vida me la dio dios para mi solita. Soy única. No puede haber alguien como yo. Todo lo que hago es mío. No puede haber otra igual”. Exhortó a sus compañeros artesanos a “no dejar este quehacer y sentirlo no como un trabajo, sino algo que disfrutamos”. Reconoció: “luchamos para llegar a este lugar” y que, en su caso, ha ganado premios desde los 18 años.

Agradeció a todas las personas que “nos tomaron en cuenta para este concurso de artesanos”, porque antes no fue así: “Me acuerdo que mi mamá y mis abuelos se alejaron porque nadie los ayudaba. Pero ahora que estamos rescatando nuevas piezas y siguiendo el trabajo, qué bueno, para que nunca se acaben los artesanos. Para que haya más”.

Memoria colectiva

En ese acto se entregaron un total de 22 reconocimientos, entre menciones honoríficas, premios únicos en diferentes categorías, premios especiales y el galardón nacional. En el concurso fueron inscritas 157 obras, indicó Sonia Santos Garza, titular del Fondo Nacional del Fomento a las Artesanías, organizador del certamen, con el apoyo del Banco Nacional de México a través de Fomento Cultural Banamex (FCB) y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. El jurado estuvo integrado por Cándida Fernández Baños, Maggie Galton, Gustavo Cano González, Sol Rubín de la Borbolla y José Ángel Santos Juárez.