Foto tomada de la página de Barenboim-Said Center for Music

Viernes 15 de agosto de 2025, p. 3

Ciudad de Gaza. La canción entonada por un niño en una tienda de campaña, en la ciudad de Gaza, sonaba por encima de una melodía instrumental acompañada por armonías de los coristas; una música suave se oponía al ruido de las calles: el ritmo mortal de las bombas y las balas.

Jóvenes alumnos participaban en una clase impartida el 4 de agosto por profesores del Conservatorio Nacional de Música Edward Said, quienes han continuado las lecciones desde los campos de desplazados y los edificios destrozados, incluso después de que los bombardeos de Israel los obligaran a abandonar el edificio principal de la escuela en la ciudad.

“Cuando toco siento como si volara”, mencionó Rifan al-Qasas, de 15 años, quien empezó a aprender a tocar el oud, un laúd árabe, cuando tenía nueve años. Espera poder tocar algún día en el extranjero. “La música me da esperanza y alivia mis miedos”, mencionó durante una clase de fin de semana en el Gaza College, una escuela de la ciudad que ha sufrido fuertes ataques. El ejército israelí volvió a bombardear partes de la ciudad el 12 de agosto y en los últimos días han muerto más de 120 personas, según las autoridades sanitarias de Gaza.

El conservatorio se fundó en Cisjordania y había sido un salvavidas cultural para Gaza desde que abrió una sucursal allí hace 13 años, en la que enseñaba música clásica junto con géneros populares hasta que Israel comenzó su guerra contra el enclave mediterráneo en respuesta a los ataques de Hamás el 7 de octubre de 2023.

Antes de los combates, Israel concedía a los mejores estudiantes permisos de salida en algunas ocasiones para viajar fuera de Gaza y tocar en la Orquesta Juvenil Palestina, el conjunto itinerante del conservatorio. Otros actuaban dentro de Gaza dando conciertos de tradición árabe y occidental.

Tras 22 meses de bombardeos, algunos de los alumnos han muerto, según el presidente del conservatorio, Suhail Joury; entre ellos, la violinista de 14 años Lubna Alyaa, quien fue asesinada junto con su familia al principio de la guerra. La antigua sede de la escuela está en ruinas, según un video publicado en enero por un profesor. Las paredes estaban derrumbadas y las habitaciones llenas de escombros. El piano de cola había desaparecido.

Durante la sesión de la semana pasada, más de una docena de estudiantes se reunieron bajo el susurro de las láminas de plástico de la tienda para practicar con instrumentos cuidadosamente conservados durante la guerra para tocar música y entonar melodías.

“Ninguna hoja de higuera se marchitará dentro de nosotros”, cantaba un niño, un verso de un lamento popular sobre la pérdida palestina tras generaciones de desplazamientos desde la creación de Israel en 1948.

Tres alumnas practicaban con la guitarra la canción Greensleeves fuera de la tienda, mientras otro grupo de chicos tocaba ritmos con tambores de Oriente. Pocos instrumentos han sobrevivido a los combates, lamentó Fouad Jader, quien coordina las clases reactivadas del conservatorio. Los docentes han comprado algunos a otros desplazados para que los utilicen los alumnos, pero otros han quedado destrozados durante los bombardeos, señaló. Los instructores han experimentado con la fabricación de sus propios instrumentos de percusión a partir de latas y recipientes vacíos para formar a los niños, dijo Jader.