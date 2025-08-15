▲ Emilio Payán (a la izquierda) director del Museo Nacional de la Estampa, explicó que la iniciativa permite descubrir cómo la gráfica de Méndez acompañó las ideas de películas representativas del cine nacional. Foto Marco Peláez

Viernes 15 de agosto de 2025, p. 2

La exposición Leopoldo Méndez: De la estampa al mural en movimiento, que abre mañana en el Museo Nacional de la Estampa (Munae), reivindica la obra de uno de los grabadores más influyentes de México y revela su colaboración, poco conocida, con el cinefotógrafo Gabriel Figueroa (1907-1997).

Durante casi dos décadas, ambos artistas entrelazaron su talento en un diálogo creativo que trasladó los trazos del papel al cine y transformó las estampas de Leopoldo Méndez (1902-1969) en escenas vivas, muchas de ellas concebidas antes de la filmación de los libretos.

La muestra reúne 48 grabados originales, entre linografía, xilografía, litografía y la poco frecuente técnica del cliché-verre, acompañados de 49 fotogramas, siete carteles y documentos personales. Esta selección permite apreciar la diversidad de su trabajo y la relación con el cine nacional de la época.

Durante un recorrido para medios realizado ayer, Emilio Payán, director del Munae, celebró el legado de Méndez y explicó que “esta iniciativa permite descubrir cómo su arte gráfico acompañó las ideas iniciales de siete películas representativas del cine nacional y cómo su obra sigue siendo relevante en la actualidad”.

En la exhibición también destacan cartas, recibos de productoras y la máscara mortuoria del artista, como préstamo del Taller de Gráfica Popular, objetos que dan testimonio de un creador que comprendía la estampa como un acto político.

Una de las figuras más olvidadas del arte mexicano

Los curadores son Tamara González, historiadora social y responsable de la investigación, David García y Caroline Montenat.

González comentó que “Leopoldo Méndez es una de las figuras más olvidadas del arte mexicano. Siempre se habla de los tres grandes muralistas, pero el país es más que pintura; es grabado, es cine, es arte al servicio de las causas sociales.

“Hoy lo reivindicamos no como una reliquia, sino como un referente que nos habla del México que aún no resuelve sus deudas con los pueblos originarios.”

García subrayó la singularidad de la colaboración con Figueroa: “En la época de oro del cine nacional, el cinefotógrafo solía inspirarse en obras existentes para sus encuadres. Con Méndez ocurrió lo contrario: primero recibía el guion, luego concebía las estampas, y de ahí Figueroa tomaba inspiración para planificar ciertas tomas. Los grabados se convirtieron en mapas visuales que antecedieron a la película misma”.