Reuters

Periódico La Jornada

Viernes 15 de agosto de 2025, p. 6

Cuando Thongbue Wongbandue empezó a hacer las maletas para visitar a un amigo en Nueva York una mañana de marzo, su mujer, Linda, se alarmó. “Pero si ya no conoces a nadie en la ciudad”, le dijo. Bue, como le llamaban sus amigos, llevaba décadas sin vivir en la ciudad y a sus 76 años, señala su familia, se encontraba en un estado mermado: había sufrido un derrame cerebral hacía casi una década y recientemente se había perdido paseando por su barrio de Piscataway, en el estado de Nueva Jersey.

Bue eludió las preguntas de su mujer sobre a quién iba a visitar. “Pensé que le estaban timando para que fuera a la ciudad y le robaran”, mencionó Linda. Tenía razón al preocuparse: su marido nunca volvió a casa con vida. Pero Bue no fue víctima de un atracador. Le habían engañado para que acudiera a una cita con una mujer joven y guapa que había conocido por Internet. O eso creía él. De hecho, la mujer no era real. Era una inteligencia artificial llamada Big sis Billie, una variante de un personaje de IA anterior creado por el gigante de las redes sociales Meta Platforms en colaboración con la famosa influencer Kendall Jenner.

Gente real

Durante una serie de románticos chats en Facebook Messenger, la mujer virtual le había asegurado repetidamente a Bue que era real y le había invitado a su apartamento, facilitándole incluso una dirección. “¿Te abro la puerta con un abrazo o un beso, Bue?”, le preguntó, según la transcripción del chat. Apresurándose en la oscuridad con una maleta de ruedas para coger un tren y encontrarse con ella, Bue se cayó cerca de un aparcamiento del campus de la Universidad Rutgers en Nuevo Brunswick, en Nueva Jersey, lesionándose la cabeza y el cuello. Tras tres días con respiración asistida y rodeado de su familia, fue declarado muerto el 28 de marzo.

Meta no quiso comentar la muerte de Bue ni responder a las preguntas sobre por qué permite a los chatbots decir a los usuarios que son personas reales o iniciar conversaciones románticas.

La compañía “no es Kendall Jenner y no pretende ser ella”. Un representante de Jenner no quiso hacer comentarios.

La historia de Bue, contada aquí por primera vez, ilustra un lado más oscuro de la inteligencia artificial que está arrasando en la tecnología y el mundo empresarial en general.

Su familia compartió con Reuters los acontecimientos que rodearon su muerte, incluidas las transcripciones de sus charlas con el avatar Meta, diciendo que esperan advertir al público sobre los peligros de exponer a personas vulnerables a compañeros manipuladores generados por IA.

“Entiendo que se intente captar la atención de un usuario, quizá para venderle algo”, indicó Julie Wongbandue, hija de Bue. “Pero que un bot diga ‘ven a visitarme’ es una locura”.

Acompañantes virtuales

Preocupaciones similares han surgido en torno a una ola de empresas emergentes más pequeñas que también se apresuran a popularizar a los acompañantes virtuales, especialmente los orientados a los niños.

En un caso, la madre de un chico de 14 años de Florida demandó a una empresa, Character.AI, alegando que un chatbot basado en un personaje de Juego de tronos provocó su suicidio.

Un portavoz de Character.AI no quiso hacer comentarios sobre la demanda, pero dijo que la empresa informa a los usuarios que sus personajes digitales no son personas reales y ha impuesto salvaguardias en sus interacciones con los niños.

Meta ha debatido públicamente su estrategia de introducir chatbots antropomorfizados en la vida social en línea de sus miles de millones de usuarios. Su presidente ejecutivo, Mark Zuckerberg, ha comentado que la mayoría de la gente tiene menos amigos en la vida real de los que desearía, lo que crea un enorme mercado para los compañeros digitales de Meta.