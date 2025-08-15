Viernes 15 de agosto de 2025, p. 33
Pese al descontento por la regulación de motocicletas, bicicletas y escúteres eléctricos, la reforma será aprobada, advirtieron diputados de Morena en el Congreso capitalino.
Ayer se realizó una reunión entre legisladores y funcionarios de la Secretaría de Movilidad (Semovi) con representantes de las empresas EvoBike y Honey Whale. Ahí, la coordinadora morenista, Xóchitl Bravo, dijo que es necesario garantizar la integridad física y la vida de los conductores de estos vehículos y de los peatones.
“Sí se va a legislar y ayer lo dijimos muy claro, para que todos estén en el mismo contexto. También propusimos que en el lapso de 360 días que se tiene para reglamentar, se abran las mesas de trabajo y tener las aportaciones de todos los que quieran”.
Recalcó que ni el gobierno capitalino ni el Congreso de la ciudad tienen la intención de dañar a las empresas que producen o comercializan estos medios de transporte: “no vamos a afectar a ningún sector empresarial. Al contrario, consideramos que cuando esté regulado el uso de estos vehículos va a tener un impacto positivo porque más gente va a comprarlos”, sostuvo.
A su vez, el presidente de la Comisión de Movilidad, Miguel Ángel Macedo, dijo que el dictamen contó con el consenso general de los legisladores, y llamó a realizar campañas de difusión sobre el manejo responsable de los vehículos motorizados eléctricos personales (Vemepe).
En tanto, la directora general de Seguimiento, Proyectos y Asuntos Estratégicos de la Semovi, Alejandra Álvarez, mencionó que como parte de la regulación, la dependencia ha revisado el tema con una visión amplia, con estándares de calidad y certificación de las bicicletas eléctricas y escúteres. Y dijo que la dependencia ha revisado el tema con 28 empresas dedicadas a la producción y comercialización de estos vehículos.
La reforma a la Ley de Movilidad está incluida en los 44 asuntos que serán discutidos por el pleno del Congreso.
Los periodos extraordinarios serán celebrados este viernes y el próximo lunes, para los que se ha definido una cartera de dictámenes que van desde la reforma contra abusos de franeleros. También hay un dictamen para reducir la contaminación lumínica, y otro sobre el reciclaje y reutilización que genera la moda rápida, que es un modelo de consumo basado en la rápida y masiva fabricación de prendas a un costo reducido.