Sandra Hernández García

Periódico La Jornada

Viernes 15 de agosto de 2025, p. 33

Pese al descontento por la regulación de motocicletas, bicicletas y escúteres eléctricos, la reforma será aprobada, advirtieron diputados de Morena en el Congreso capitalino.

Ayer se realizó una reunión entre legisladores y funcionarios de la Secretaría de Movilidad (Semovi) con representantes de las empresas EvoBike y Honey Whale. Ahí, la coordinadora morenista, Xóchitl Bravo, dijo que es necesario garantizar la integridad física y la vida de los conductores de estos vehículos y de los peatones.

“Sí se va a legislar y ayer lo dijimos muy claro, para que todos estén en el mismo contexto. También propusimos que en el lapso de 360 días que se tiene para reglamentar, se abran las mesas de trabajo y tener las aportaciones de todos los que quieran”.

Recalcó que ni el gobierno capitalino ni el Congreso de la ciudad tienen la intención de dañar a las empresas que producen o comercializan estos medios de transporte: “no vamos a afectar a ningún sector empresarial. Al contrario, consideramos que cuando esté regulado el uso de estos vehículos va a tener un impacto positivo porque más gente va a comprarlos”, sostuvo.

A su vez, el presidente de la Comisión de Movilidad, Miguel Ángel Macedo, dijo que el dictamen contó con el consenso general de los legisladores, y llamó a realizar campañas de difusión sobre el manejo responsable de los vehículos motorizados eléctricos personales (Vemepe).