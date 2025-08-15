▲ Cuatro meses después de la tragedia del Axe Festival, autoridades de Miguel Hidalgo sancionaron económicamente a la empresa organizadora del evento. Foto La Jornada

Ángel Bolaños Sánchez

Periódico La Jornada

Viernes 15 de agosto de 2025, p. 33

La alcaldía de Miguel Hidalgo impuso una sanción económica de un millón 832 mil 868 pesos a la empresa Agencia de los Socios SAPI de CV, que opera con la denominación Ecolive y Operadora de Centro de Espectáculos SV, responsable del festival Axe Ceremonia 2025, donde colapsó una grúa que ocasionó la muerte de los fotorreporteros Ci-tlali Berenice Giles Rivera y Miguel Ángel Rojas Hernández.

La resolución del procedimiento administrativo que inició el gobierno de la demarcación tras el incidente en el parque Bicentenario el 4 de abril pasado incluye además una multa de 45 mil 256 pesos al responsable oficial de protección civil contratado por la empresa.

Lo anterior se desprende de un informe de la Dirección General de Gobierno y Asuntos Jurídicos de la alcaldía respecto de la elaboración, ejecución y verificación del cumplimiento del programa especial de protección civil del evento, el desplome de una estructura decorativa y las visitas de verificación correspondientes.

El informe refiere que hubo una prevención por inconsistencias en la solicitud de trámite del programa especial de protección civil, como la ausencia de la autorización para la quema de juegos pirotécnicos –considerada dentro del espectáculo– y el plan de contingencia correspondiente, no había descripciones de las plantas generadoras de electricidad y faltaba el permiso vigente de la empresa de seguridad privada contratada para el evento, entre otras, que fueron subsanadas.