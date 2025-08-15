▲ Hay estudios que hablan de la afectación de la mariguana, sobre todo en los jóvenes, advirtió la presidenta Claudia Sheinbaum. Foto Saúl López Escorcia

Néstor Jiménez e Iván Evair Saldaña

Periódico La Jornada

Viernes 15 de agosto de 2025, p. 33

A pregunta expresa sobre los nuevos espacios de tolerancia para el libre consumo de mariguana que se habilitaron en la Ciudad de México, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo llamó a cuidar que no generen narcomenudeo y otros problemas. Indicó que su legalización (del enervante) “no es un asunto trivial” y tiene muchas complejidades.

Al apuntar que el análisis de estos espacios es una decisión del gobierno capitalino, expuso que “lo importante, en este caso, es que no se preste para la comercialización de cierto tipo de drogas; que no se vuelva un problema relacionado con narcomenudeo y que pueda generar problemas de inseguridad”.

Tras pronunciarse por debatir este tema, en la conferencia matutina de ayer en Palacio Nacional se le preguntó si ese tipo de zonas de tolerancia promueven el consumo. Ante ello, respondió: “es discutible, todo es discutible”, pero destacó que el gobierno de la ciudad estará “observando que esta situación no lleve a problemas, sino más bien a algo que ya existía en la ciudad y que ellos ordenan, pero hay que buscar que no lleve a un problema adicional”.