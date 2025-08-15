Mara Ximena Pérez

Habitantes del pueblo de San Bartolo Ameyalco y de las colonias Lomas de la Era y Torres de Potrero, en la alcaldía Álvaro Obregón, buscan concretar la reclasificación de sus zonas a “manzana popular”, lo que reduciría en gran medida las tarifas que pagan por el servicio de agua potable.

La medida avanza por medio de un punto de acuerdo en el Congreso capitalino y podría aliviar el gasto de cientos de familias que, aunque llevan semanas o incluso meses sin recibir agua en sus tomas, siguen pagando recibos de hasta 2 mil pesos bimestrales.

Tras una reunión con autoridades de la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua), Gabriel Zumaya, vecino del pueblo originario explicó que una vez que la dependencia comparta los requerimientos para el trámite, “enviarán la instrucción a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y a la Secretaría de Finanzas para que así se hagan las modificaciones en todas las boletas”, detalló.

Desde 2019, la zona depende del tandeo de agua, un problema que persiste desde hace seis años. Agregó que finalmente las autoridades consideran viable otorgar el cambio para que los vecinos puedan pagar correctamente el servicio. Con la reclasificación a “manzana popular” el cobro bimestral se reduciría a 135 pesos y pretende beneficiar a alrededor de 800 habitantes, de acuerdo con Zumaya.