Josefina Quintero Morales

Periódico La Jornada

Viernes 15 de agosto de 2025, p. 32

Habitantes de San Francisco Tlaltenco, en Tláhuac, alertaron de un nuevo intento de invasión a la zona de El Arco, dentro de La Ciénaga, e identificaron a María Luisa Báez, muy cercana al gobierno de la alcaldía, como la que encabeza al grupo que se dedica a ocupar terrenos de manera ilegal.

La mujer llegó a la zona de conservación con varios hombres, la mayoría jóvenes, vestidos con pantalón de mezclilla y sudadera, quienes para ocultar su identidad se subieron la gorra y colocaron cubrebocas en el rostro.

Traían palos de madera con los que intentaron levantar una vivienda; sin embargo, en el momento que limpiaban el terreno se presentaron ejidatarios para reclamar la parcela. La situación se tensó porque ambos grupos se decían propietarios.

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina acudieron al punto y tras acordar que ambos presentarían la documentación que acreditara la propiedad, el grupo de María Luisa Báez se retiró, pero dejó en el terreno el material con el intentó levantar una nueva vivienda.