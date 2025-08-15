Nayelli Ramírez Bautista

Viernes 15 de agosto de 2025, p. 32

Desde septiembre de 2024, personal del Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses (Incifo) alertó sobre la acumulación de cuerpos, debido al retraso en la entrega al personal para realizar los estudios forenses correspondientes, según quejas presentadas ante la Comisión de Derechos Humanos (CDH) y el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), ambos de la Ciudad de México.

Expone en sus reclamos que “el rezago en la asignación de cadáveres” se debe a que, a pesar de haber ingresado en la madrugada al instituto, “suelen ser asignados hasta las 10:53 horas” al perito médico forense y en fotografía, así como al técnico protector encargado de realizar la necropsia y verificar que la documentación esté completa.

Lo anterior, el personal lo describe como “una situación recurrente que afecta directamente a los deudos y resulta indolente para las familias, quienes deben esperar la entrega del cuerpo hasta dos turnos laborales.

Además, señala que con la llegada de Andrés Oriol Morales como subdirector de Tanatología –quien está bajo investigación por presunto maltrato de cadáveres–, éste “ejerce funciones sin apego al reglamento interno del instituto ni a la guía técnica para realizar necropsias, al “no mostrar interés competente en observar, supervisar y atender la logística que ocupa esta práctica dentro del anfiteatro”.