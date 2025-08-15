Prevaleció la desinformación
Sufren cientos de usuarios por una humareda // Tren quedó varado en la interestación Pino Suárez-Zócalo
Viernes 15 de agosto de 2025, p. 31
Cientos de usuarios de la línea 2 del Metro fueron desalojados en la interestación Pino Suárez-Zócalo, al parecer por un cortocircuito en la zona de vías que suspendió el servicio por unas tres horas y media en 18 de las 24 estaciones, desde Taxqueña hasta Colegio Militar.
Alrededor de las 18 horas circularon en redes sociales videos del tren varado en dicha interestación, en medio de una humareda que se metió a los vagones. Mientras algunos pasajeros se cubrían la nariz y la boca, otros abrían por la fuerza las puertas para salir y caminar por las vías en penumbra.
En otras imágenes se observaron pasajeros ayudarse entre sí para bajar de los vagones, y en algunos casos fueron auxiliados por bomberos.
En medio del caos, la desesperación y la desinformación, los usuarios encendían las lámparas de sus celulares para caminar en medio de las vías y salir a la calle en busca de transporte alterno.
El Sistema de Transporte Colectivo (STC) señaló que no hubo personas lesionadas y que técnicos de instalaciones fijas laboraban en la reparación del sistema de vías aparentemente por un cortocircuito sin registro de explosión o incendio, provocado, según el director del organismo, Adrián Rubalcava, por las “lluvias atípicas” de los últimos días.
Por más de una hora y media, los afectados padecieron la falta de transporte alterno; en tanto que el servicio de la línea 2 fue provisional, con marcha lenta, de la estación Colegio Militar a Cuatro Caminos.
A pesar de que el STC informó –alrededor de las 19 horas– que por el cortocircuito se dispondría de servicio de apoyo de la Red de Transporte de Pasajeros, los usuarios sufrieron hasta después de las 19:15 para abordar alguno de los camiones, antes de hacer largas filas en la terminal Taxqueña.
Molestia de pasajeros
La confusión y desinformación continuó en las horas siguientes, porque el director del STC, Adrián Rubalcava, anunció minutos antes de las 21 horas que el servicio se normalizaba en ambas direcciones; sin embargo, después de esa hora los usuarios sólo podían abordar los trenes con dirección a Cuatro Caminos y no hacia Taxqueña.
Los pasajeros manifestaron molestia por la situación y la falta de apoyo de transporte alterno, porque los camiones no llegaron a todas las estaciones cerradas.
La Secretaría de Seguridad Ciudadana desplegó a personal sectorial, de la Policía Metropolitana y de la subsecretaría de Control de Tránsito para auxiliar en los traslados a los usuarios con camionetas pickup en las estaciones Pino Suárez, Nativitas y Bellas Artes rumbo a Taxqueña.
Johan, usuario de la estaciónóHidalgo, señaló que llevaba más de una hora de retraso sólo para abordar un transporte alterno y pidió a las autoridades que hagan una revisión de toda la red, porque “se está yendo al caño”.
Por la mañana, los usuarios de la línea 3, que corre de Indios Verdes a Universidad, no pudieron acceder a la estación Potrero, ya que estuvo cerrada desde las 5 de la madrugada hasta las 9 de la mañana, por las anegaciones que dejó la lluvia en los accesos y pasillos, que alcanzaron 15 centímetros de altura.
Al caos de la línea 2 se sumó el segundo cierre en los accesos de la estación Potrero, que a las 18:29 de la tarde volvió a registrar encharcamientos por la lluvia.