▲ Debido a un cortocircuito en la interestación Pino Suárez-Zócalo de la línea 2 del Metro, usuarios se protegieron como pudieron de la humareda que genero. Tras lograr salir, debieron sufrir la falta de transporte. Foto La Jornada

Elba Mónica Bravo y Kevin Ruiz

Periódico La Jornada

Viernes 15 de agosto de 2025, p. 31

Cientos de usuarios de la línea 2 del Metro fueron desalojados en la interestación Pino Suárez-Zócalo, al parecer por un cortocircuito en la zona de vías que suspendió el servicio por unas tres horas y media en 18 de las 24 estaciones, desde Taxqueña hasta Colegio Militar.

Alrededor de las 18 horas circularon en redes sociales videos del tren varado en dicha interestación, en medio de una humareda que se metió a los vagones. Mientras algunos pasajeros se cubrían la nariz y la boca, otros abrían por la fuerza las puertas para salir y caminar por las vías en penumbra.

En otras imágenes se observaron pasajeros ayudarse entre sí para bajar de los vagones, y en algunos casos fueron auxiliados por bomberos.

En medio del caos, la desesperación y la desinformación, los usuarios encendían las lámparas de sus celulares para caminar en medio de las vías y salir a la calle en busca de transporte alterno.

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) señaló que no hubo personas lesionadas y que técnicos de instalaciones fijas laboraban en la reparación del sistema de vías aparentemente por un cortocircuito sin registro de explosión o incendio, provocado, según el director del organismo, Adrián Rubalcava, por las “lluvias atípicas” de los últimos días.

Por más de una hora y media, los afectados padecieron la falta de transporte alterno; en tanto que el servicio de la línea 2 fue provisional, con marcha lenta, de la estación Colegio Militar a Cuatro Caminos.

A pesar de que el STC informó –alrededor de las 19 horas– que por el cortocircuito se dispondría de servicio de apoyo de la Red de Transporte de Pasajeros, los usuarios sufrieron hasta después de las 19:15 para abordar alguno de los camiones, antes de hacer largas filas en la terminal Taxqueña.