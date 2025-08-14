Néstor Jiménez y Emir Olivares

El gobierno federal proyecta presentar el próximo mes los diseños de los primeros modelos de los minivehículos eléctricos Olinia, que desarrollan junto con institutos educativos del país. Ayer se dieron a conocer su logotipo y emblema: una liebre con alas, inspirada en los alebrijes. La meta es presentar una flotilla piloto en junio de 2026.

Junto con este propósito, en la confererencia matutina en Palacio Nacional se dio a conocer que para el Centro Nacional de Diseño de Semiconductores Kutsari ya hay instalaciones listas en Puebla, Jalisco y Sonora. Entre los primeros trabajos está un prototipo de instrumento para el sector salud, enfocado en la detección de creatinina en saliva.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que Olinia “es un proyecto hermoso” y junto con Kutsari son dos de los 12 proyectos estratégicos que propuso para su gobierno.

Tras recordar que por muchos años trabajó en la academia, la mandataria criticó que ésta “se fue haciendo muy individualista en muchos sentidos”. Los investigadores, explicó, suelen trabajar de manera aislada, con el objetivo de tener una patente o una publicación en alguna revista científica.

En cambio, destacó que en los dos proyectos de gobierno mencionados trabajan conjuntamente especialistas del Instituto Politécnico Nacional, del Tecnológico Nacional de México y de la Universidad Nacional Autónoma de México, entre otros.

Olinia y Kutsari nacen de una “articulación inédita” y representan “el inicio de una nueva etapa del país, en el que la ciencia y las humanidades se convierten en justicia social, y la tecnología en soberanía”, subrayó Rosaura Ruiz, secretaria de Ciencias, Humanidades e Innovación.