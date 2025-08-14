L. Hernández O. y C. Gómez M.

Periódico La Jornada

Jueves 14 de agosto de 2025, p. 8

Aunque su participación no estaba considerada en la 16 Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe (CRM), las manifestaciones feministas se hicieron presentes a las afueras de la sede del encuentro, el Centro Cultural Universitario Tlatelolco.

Desde antes del inicio de la primera jornada de trabajo, agrupaciones de mujeres, integrantes de colectivos a favor del trabajo sexual y defensoras de la vida desde la gestación protestaron de manera simultánea frente al recinto.

Antes del comienzo de la conferencia, que organiza la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), ONU Mujeres y el gobierno de México, un grupo de mujeres expresó su desacuerdo con el “desfinanciamento” de los refugios para sobrevivientes de violencias machistas. Otro colectivo de trabajadoras sexuales, tanto mujeres como personas trans, defendían su labor en las calles de la Ciudad de México con la consigna “La esquina es de quien la trabaja”.

Otras portaban una manta con la imagen de la Virgen de Guadalupe, oraban por la vida de los no nacidos y llamaban a “rezar por el fin del aborto”.