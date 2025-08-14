Jared Laureles y Daniel González

Periódico La Jornada

Jueves 14 de agosto de 2025, p. 6

Cinco mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas expresaron su preocupación al gobierno de México por hechos vinculados a la crisis de desapariciones en el país, tras revelarse el caso del Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, donde en marzo pasado se localizaron restos humanos calcinados y cientos de objetos personales, como zapatos y ropa.

En una carta enviada el pasado 5 de junio, y hecha pública ayer, los grupos de trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias; el de Detención Arbitraria, y el relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, entre otros, señalaron que recibieron información sobre el hallazgo de al menos tres crematorios clandestinos supuestamente utilizados por el crimen organizado en ese municipio, además de inquietudes relacionadas con el tratamiento derestos óseos y pertenencias encontradas en la localidad.

Mencionaron que estas problemáticas ya habían sido comunicadas al gobierno mexicano, al que reconocieron las acciones emprendidas para brindar protección a las personas buscadoras. Sin embargo, “mantenemos nuestras preocupaciones dada la persistencia de la situación, así como nuevas alegaciones y sucesos similares subsecuentes”, manifestaron los organismos.