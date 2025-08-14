Iván Evair Saldaña

En la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ministros clausuraron ayer el periodo de 30 años de la primera sala, que se extinguirá el 31 de agosto por mandato de la reforma judicial, y entre aplausos pronunciaron discursos en los que defendieron que, ante las “calumnias” por su trabajo, se van “con la dignidad y vocación intacta”. Incluso citaron al músico argentino Gustavo Cerati: “¡Gracias, totales!”

El primero en hablar fue Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien agradeció a los integrantes de la sala y al personal técnico por sacar miles de asuntos durante décadas. “Me despido diciendo que, a pesar de los infundios y las calumnias, nos retiramos con la dignidad y la vocación intactas”, afirmó.

Juan Luis González Alcántara Carrancá resaltó la eficacia de la Suprema Corte con el trabajo dividido entre salas y pleno, y deseó que perduren “los ecos de las jurisprudencias de las que aquí emanaron”, citando también a Cerati. “Sólo me resta decir: gracias totales a todos ustedes”.

La ministra Margarita Ríos Farjat señaló que todas las personas en México aspiran a una mejor justicia. “Lamento profundamente la desaparición de la primera sala, histórica durante décadas, pero confío en que su legado perdurará por siempre y siempre se recordará su más alta protección de los derechos humanos”, indicó.