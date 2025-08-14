Los policías las sometieron y se hincaron sobre ellas
Jueves 14 de agosto de 2025, p. 24
Buenos Aires. Fuerzas policiales reprimieron brutalmente a los jubilados y otros manifestantes, efectuaron detenciones, incluidas las de dos fotógrafas supuestamente por “desacato y resistencia” a la autoridad, a las que mantuvieron sobre el piso boca abajo, mientras dos efectivos las aplastaron al arrodillarse sobre ellas.
Las reporteras gráficas fueron identificadas como Camila Luciana Rey y Yazmín Orellano, por las Red de Periodistas Argentinas, quienes fueron detenidas sin razón alguna, indicaron testigos.
Abogadas que concurren a las marchas para auxiliar a las víctimas en estas situaciones fueron violentamente impedidas para llegar y denunciaron los sobredimensionados operativos policiales para reprimir a los ancianos que marchan todos los miércoles pacíficamente. “¿Estamos en una guerra?”, preguntó a los camarógrafas una jubilada de 80 años.
Esto sucede cuando el fotógrafo Pablo Grillo –gravemente herido por el disparo en la cabeza de un gendarme, el pasado 12 de marzo, en una marcha de jubilados– fue operado ayer por tercera vez.
El despliegue policial cuesta millones de pesos, cuando el presidente de Argentina, Javier Milei, se ufana de haber vetado una ley que favorecía a los jubilados con un aumento de siete por ciento, y suspendiendo la moratoria para todos los ancianos totalmente desprotegidos, como lo hizo con la ley de emergencia por discapacidad, dejando a más de 2 millones de discapacitados en una gravísima situación. Ahora viene el nuevo voto para sostener las leyes y contra el veto el próximo día 20.
En tanto, los abogados de la ex presidenta Cristina Férnandez de Kirchner solicitaron a la justicia una pena de 15 años de prisión para Fernando Sabag Montiel, quien accionó dos veces la pistola con la que intentó asesinarla, disparando a sólo 10 centímetros de su cabeza y que se trabó, cuando la ex mandataria estaba en la puerta de su casa rodeada de centenares de jóvenes militantes, el 1º de septiembre de 2022. Lo mismo se pidió para la pareja de Sabag Montiel, su cómplice Brenda Ulliarte.
Fernández de Kirchner y sus abogados esperan que se vaya a fondo en la investigación de los autores intelectuales del intento de asesinato, ya que han presentado una gran cantidad de pruebas que implican a amigos del ex presidente Mauricio Macri.
De su lado, el ministro de Economía, Luis Caputo, calificó de merdas (mierdas) a los diputados opositores de Unión por la Patria y de otros sectores por votar contra el veto de Milei a las leyes que favorecían a los jubilados y la emergencia por discapacidad, y acusó que “el Congreso quiere que al país le vaya mal”.
Repudio a próxima visita de Benjamin Netanyahu
Milei, en tanto, está enfurecido por esta situación y además por los miles de manifestantes que marcharon contra el genocidio cometido por Israel en Gaza, el sábado pasado, y por el comunicado de legisladores y personalidades locales, pidiendo declarar “no grata” la anunciada visita del premier israelí, Benjamin Netanyahu, el próximo mes, y que le exigieron cumplir con la resolución de la Corte Penal Internacional que ordenó su detención, tras ser acusado por Sudáfrica y más naciones de “criminal de guerra”.
Ahora, el presidente intenta por los medios “que sean necesarios” los votos suficientes que necesita en el Congreso para imponer sus decretos próximos y el veto que ejerció otra vez para detener las leyes confirmadas por una mayoría de diputados que lograron destrabar la comisión investigadora sobre la criptoestafa de febrero pasado, en momentos en que la investigación avanzó aquí por medidas tomadas por el fiscal Jorge Taiano y la jueza María Servini, que vinculan al mandatario, su hermana Karina y varios funcionarios, así como empresarios amigos del mandatario, con la estafa millonaria.
Todo sucede en plena campaña para las elecciones legislativas a nivel nacional en octubre y en la provincia de Buenos Aires el 7 de septiembre, con una economía que, como dicen los analistas, es una “bomba de tiempo” y una lluvia de aumentos nuevos que se conocieron ayer, empezando el nuevo gran ajuste que pide el Fondo Monetario Internacional.