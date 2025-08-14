Stella Calloni

Jueves 14 de agosto de 2025, p. 24

Buenos Aires. Fuerzas policiales reprimieron brutalmente a los jubilados y otros manifestantes, efectuaron detenciones, incluidas las de dos fotógrafas supuestamente por “desacato y resistencia” a la autoridad, a las que mantuvieron sobre el piso boca abajo, mientras dos efectivos las aplastaron al arrodillarse sobre ellas.

Las reporteras gráficas fueron identificadas como Camila Luciana Rey y Yazmín Orellano, por las Red de Periodistas Argentinas, quienes fueron detenidas sin razón alguna, indicaron testigos.

Abogadas que concurren a las marchas para auxiliar a las víctimas en estas situaciones fueron violentamente impedidas para llegar y denunciaron los sobredimensionados operativos policiales para reprimir a los ancianos que marchan todos los miércoles pacíficamente. “¿Estamos en una guerra?”, preguntó a los camarógrafas una jubilada de 80 años.

Esto sucede cuando el fotógrafo Pablo Grillo –gravemente herido por el disparo en la cabeza de un gendarme, el pasado 12 de marzo, en una marcha de jubilados– fue operado ayer por tercera vez.

El despliegue policial cuesta millones de pesos, cuando el presidente de Argentina, Javier Milei, se ufana de haber vetado una ley que favorecía a los jubilados con un aumento de siete por ciento, y suspendiendo la moratoria para todos los ancianos totalmente desprotegidos, como lo hizo con la ley de emergencia por discapacidad, dejando a más de 2 millones de discapacitados en una gravísima situación. Ahora viene el nuevo voto para sostener las leyes y contra el veto el próximo día 20.

En tanto, los abogados de la ex presidenta Cristina Férnandez de Kirchner solicitaron a la justicia una pena de 15 años de prisión para Fernando Sabag Montiel, quien accionó dos veces la pistola con la que intentó asesinarla, disparando a sólo 10 centímetros de su cabeza y que se trabó, cuando la ex mandataria estaba en la puerta de su casa rodeada de centenares de jóvenes militantes, el 1º de septiembre de 2022. Lo mismo se pidió para la pareja de Sabag Montiel, su cómplice Brenda Ulliarte.

Fernández de Kirchner y sus abogados esperan que se vaya a fondo en la investigación de los autores intelectuales del intento de asesinato, ya que han presentado una gran cantidad de pruebas que implican a amigos del ex presidente Mauricio Macri.