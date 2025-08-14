De la redacción

Periódico La Jornada

Jueves 14 de agosto de 2025, p. 23

En lo que el gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro calificó ayer como “una historia digna de una mala serie”, la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, se jactó de la “incautación” de bienes por valor de 700 millones de dólares, los cuales aseguró que pertenecen al mandatario bolivariano.

El canciller de Venezuela, Yván Gil, aseveró que entre los activos confiscados están dos aeronaves del Estado venezolano y acusó que “fueron robadas en complicidad” con el gobierno de Luis Abinader en República Dominicana, y de ahí trasladadas a Estados Unidos.

Los aviones fueron incautados en República Dominicana por funcionarios estadunidenses en febrero y septiembre pasados. Según el Departamento de Justicia, una de las aeronaves era utilizada por una empresa estatal venezolana de petróleo y gas natural sancionada por Washington, mientras que la otra fue adquirida “ilegalmente” por 13 millones de dólares a través de una empresa fantasma.

“Maduro lleva más 40 años de servicio público y una vida sencilla”, subrayó el canciller en su canal de Telegram. Acusó a las autoridades de Washington y Miami de ser los verdaderos beneficiados mediante la apropiación de la empresa petrolera CITGO, el robo de su oro y la confiscación ilegal de sus activos.

Gil calificó de un “show extravagante” el nuevo anuncio de Bondi, y afirmó que busca distraer la atención de los avances logrados por la nación bolivariana en la lucha contra “grupos terroristas”, a los que señala de ser financiados por el Departamento de Estado estadunidense.