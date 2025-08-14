Enrique Méndez y Fernando Camacho

Periódico La Jornada

Jueves 14 de agosto de 2025, p. 21

La embajadora de Palestina en México, Nadya Rasheed, sostuvo: “no nos rendiremos”, aun cuando Gaza sigue bajo “la permanente oscuridad de las bombas” y donde “familias enteras han sido borradas por el genocidio del Estado de Israel”.

Durante la instalación del grupo de Amistad México-Palestina de la Cámara de Diputados, la diplomática señaló: “Ante nuestros ojos no hay justificación posible. La estrategia, ahora más explícita que nunca antes, de usar la hambruna como arma de guerra, es ya la comprobación contundente de que nosotros los palestinos tenemos que dejar de existir como solución final”.

En el salón de protocolo del recinto legislativo, resaltó la integración de esa instancia como otra de las “iniciativas valientes, de esfuerzos conjuntos para que se respete, sobre todo en este momento de vital urgencia, la soberanía de Palestina” y reconoció la solidaridad y la posición diplomática de México en favor del Estado palestino.

“Shukran (gracias) desde ese cielo donde la luz del sol, las estrellas y el sentido común están ocupados por la permanente oscuridad de las bombas. Shukran desde mi tierra que, pese a las constantes imposiciones de muerte y extorsiones cada vez más caprichosas, mantienen por encima de las matanzas en masa, la historia y el aliento de su hogar.”