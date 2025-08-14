Emir Olivares y Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Jueves 14 de agosto de 2025, p. 21

“Lo que pasa en Gaza es terrible, es muy triste”, señaló la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo al ser interrogada sobre el ataque del gobierno de Israel en contra de los periodistas de Al Jazeera, que dejó cinco integrantes de esa cadena muertos, al igual que a un periodista independiente.

En particular, agregó brevemente, es terrible lo sucedido con los reporteros que se mantenían en el territorio ocupado por los israelíes.

Afirmó que México siempre hará un llamado urgente a la paz y recordó que se reconoce a ambos estados (Palestina e Israel).

“Terrible. Lo que pasa en Gaza es terrible, es muy triste y, particularmente, lo que ocurrió con los periodistas; no sólo fueron dos (los asesinados), han sido más, también, evidentemente. Por eso, nosotros siempre hacemos un llamado a la paz, urgente y al reconocimiento de ambos estados”, señaló la mandataria.