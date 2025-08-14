Juan G. Partida

Corresponsal

Periódico La Jornada

Jueves 14 de agosto de 2025, p. 27

Guadalajara, Jal., El gobernador Pablo Lemus agradeció a la agrupación musical Los Alegres del Barranco por haber actuado conforme a lo pactado dentro del proceso penal por apología del delito que se les abrió, luego de que en cuatro conciertos realizados en el estado, entre marzo y abril, tocaron corridos en honor a Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación. “Quiero agradecer que Los Alegres del Barranco ya están cumpliendo con lo que se pactó, que ya no hagan apología del delito y estén colaborando en este esfuerzo social. No voy a prohibir ningún género de música en Jalisco, pero sí voy a buscar que se transmitan mensajes que inspiren a caminos de legalidad y trabajo”, dijo el emecista. El martes, como parte de las actividades del Día Internacional de la Juventud, la dirección general de Prevención y Reinserción Social de la entidad presentó, en el Centro de Atención Integral Juvenil, a dicho grupo sinaloense, el cual cantó el tema El Consejo, en el que advierten las consecuencias de una vida delictiva, canción que formó parte del compromiso que se estableció con las autoridades, aunado a las multas impuestas.