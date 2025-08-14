Iván Sánchez

Corresponsal

Periódico La Jornada

Jueves 14 de agosto de 2025, p. 27

Veracruz, Ver., Un juez ordenó la vinculación a proceso de cuatro personas relacionadas con el secuestro de la maestra jubilada y taxista Irma Hernández, quien fue hallada sin vida a finales de julio pasado, informó la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz. Los imputados son Víctor Manuel N, Yeana Paola N, Octavio N y José Eduardo N, que fueron detenidos por distintos delitos, pero al final también los acusaron de privación de la libertad de Hernández. El encargado del proceso penal 116/2025 determinó que las cuatro personas permanecerán en prisión preventiva oficiosa mientras se desarrolla la investigación complementaria y el juicio. Dicho periodo concedido por el juez es de un año y lo cumplirán en el Centro de Reinserción Social del municipio de Tuxpan, en el norte del estado. Irma, de 62 años, fue privada de la libertad el 18 de julio y obligada por sus plagiarios a grabar un video donde hacía un llamado a sus compañeros taxistas a pagar las extorsiones, pues de lo contrario correrían su misma suerte. La mujer falleció debido a torturas a las que fue sometida, las cuales ocasionaron serios daños a su salud, detalló hace unos días la FGE.