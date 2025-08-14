Carlos García

Corresponsal

Periódico La Jornada

Jueves 14 de agosto de 2025, p. 27

Acámbaro, Gto., La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (Prodheg) emitieron medidas cautelares a favor de 23 internos del Centro de Prevención y Reinserción Social de Acámbaro, posibles víctimas de tortura que estaban aisladas e incomunicadas en un dormitorio como una forma de sanción que no está estipulada en la Ley Nacional de Ejecución Penal.

“El personal de la CNDH identificó condiciones y prácticas que ponían en riesgo la integridad de dichas personas, en quienes se observaron lesiones en diversas partes del cuerpo y al ser entrevistadas refirieron que estaban en esas condiciones desde el primero de agosto”, difundió el organismo.

Por ese motivo exhortó al sistema penitenciario de Guanajuato a “vigilar que se respete la aplicación de las salvaguardas de prevención de la tortura para garantizar las condiciones de estancia digna de las personas privadas de la libertad.”

A través del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, dijo, se destaca la importancia de aplicar estrategias de revisión aleatoria en las áreas para garantizar que las sanciones disciplinarias sean llevadas a cabo por el comité técnico.