Irene Sánchez

Corresponsal

Periódico La Jornada

Jueves 14 de agosto de 2025, p. 26

Mazatlán, Sin., Un comandante de seguridad pública municipal de Culiacán fue asesinado a balazos la mañana de ayer cuando transitaba en su ve-hículo por calles de la ciudad, dieron a conocer fuentes policiacas.

Iván Alfonso, de 44 años, quien se desempeñaba como jefe del sector cuatro, con jurisdicción en la colonia Los Huizaches, fue agredido por desconocidos al terminar su turno laboral, alrededor de las 7 horas, cuando circulaba en un automóvil Nissan Sentra blanco por la avenida Venustiano Carranza.

Su cuerpo fue localizado por las autoridades dentro de la unidad, frente a una gasolinera cerca del bulevar Francisco I. Madero.