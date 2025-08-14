Jueves 14 de agosto de 2025, p. 26
Tapachula, Chis., Una semana después de su salida de la frontera con Guatemala, la caravana migrante autodenominada Éxodo por la Justicia llegó a Pijijiapan, Chiapas, ayer en la tarde.
En sus ocho días de caminata, el grupo ha recorrido apenas unos 150 kilómetros sobre la autopista México 200, un tramo que en automóvil llevaría sólo dos horas.
De los casi 300 extranjeros que salieron de Tapachula quedan unos 200, según estimaciones de los integrantes de la movilización. Algunos han accedido a recibir atención del Instituto Nacional de Migración (INM), pero la mayoría no confía en las autoridades, y aseguran que seguirán su travesía a pie en busca de llegar a la Ciudad de México, donde pretenden encontrar empleo y continuar con sus trámites de regularización.
Los migrantes decidieron salir de la frontera sur, pues llevan meses ahí acudiendo a las instalaciones de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, y ahí les han negado el asilo o no les dan respuestas a sus solicitudes de ordenar su situación migratoria.
“Vamos buscando trabajo, estabilidad, una vida honesta, una vida que podamos llevar, y que en Tapachula no se nos permitía”, afirmó una mujer cubana.
El grupo, que sigue avanzando por la costa de Chiapas, agradeció el acompañamiento de paramédicos de protección civil y del sector salud, así como la custodia que policías locales les ofrecen en su periplo.