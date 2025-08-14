Édgar H. Clemente

Corresponsal

Periódico La Jornada

Jueves 14 de agosto de 2025, p. 26

Tapachula, Chis., Una semana después de su salida de la frontera con Guatemala, la caravana migrante autodenominada Éxodo por la Justicia llegó a Pijijiapan, Chiapas, ayer en la tarde.

En sus ocho días de caminata, el grupo ha recorrido apenas unos 150 kilómetros sobre la autopista México 200, un tramo que en automóvil llevaría sólo dos horas.

De los casi 300 extranjeros que salieron de Tapachula quedan unos 200, según estimaciones de los integrantes de la movilización. Algunos han accedido a recibir atención del Instituto Nacional de Migración (INM), pero la mayoría no confía en las autoridades, y aseguran que seguirán su travesía a pie en busca de llegar a la Ciudad de México, donde pretenden encontrar empleo y continuar con sus trámites de regularización.