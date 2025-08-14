▲ De izquierda a derecha, los alcaldes jaliscienses de La Barca, Ricardo Hernández; de Ponchitlán, Arturo Ascencio; de Ocotlán, Deysi Ángel; de Chapala, Alejandro Aguirre; de Tizapán el Alto, Santiago Coronado, y de Jamay, César Molina, ayer durante una conferencia en Chapala. Foto La Jornada

Juan Carlos G. Partida y Carlos García

Corresponsales

Periódico La Jornada

Jueves 14 de agosto de 2025, p. 26

Los alcaldes de ocho municipios jaliscienses de la ribera del lago de Chapala firmaron ayer un manifiesto para solicitar a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) reconsiderar el proyecto del acueducto de la presa Solís, en Guanajuato --para abastecer a las ciudades de León, Celaya, Salamanca, Irapuato y Silao–, pues advirtieron que irá en detrimento del envío de líquido que se hace de ese embalse al lago y afectará a por lo menos 60 por ciento de la población del área metropolitana de Guadalajara, que se surte del mismo.

En rueda de prensa pidieron al gobierno federal respetar los decretos que otorgan los derechos de agua a favor del humedal, clasificado sitio Ramsar (de importancia internacional para su conservación y uso racional). “Esta no es una lucha política, sino por la vida”, dice la parte final del documento que signaron junto al lago.

La intención de los munícipes es que la Conagua garantice que el acueducto Solís-León, contemplado en el Plan Nacional Hídrico 2024–2030, no mermará el suministro que se hace de la presa hacia el lago, por trasvase (cuando es necesario u oportuno), que aunque no es una cantidad fija se basa en el equilibrio entre ambos cuerpos de agua.

El 2 de agosto, ante las dudas en Jalisco, incluidas las del gobernador emecista Pablo Lemus sobre el perjuicio a Chapala por el citado plan en Guanajuato, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que no se privaría del líquido a una entidad para beneficiar a otra.

“Nunca hemos planteado eso, ¿cómo creen que se le va a quitar agua a un estado para darla a otro? Es ridículo. Hay propuestas para Guanajuato y Jalisco. Muchas veces se comparten cuencas y hay que distribuir el recurso, pero jamás se haría un proyecto que le quite agua a un estado”, dijo en su conferencia.

Las autoridades locales también han tenido reuniones sobre el tema con el gerente de la cuenca Lerma-Chapala-Santiago de la Conagua, Gustavo Figueroa; no obstante, la inquietud prevalece y los ediles decidieron externar su preocupación.