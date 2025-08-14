Martín Sánchez Trevino

Corresponsal

Periódico La Jornada

Jueves 14 de agosto de 2025, p. 25

Ciudad Victoria, Tamps., Decenas de personas bloquearon ayer cuatro horas la carretera federal 80 Tampico-Ciudad Mante, a la altura del poblado Cuauhtémoc, municipio de Altamira, para exigir al alcalde Armando Martínez dotar de agua a sus viviendas.

Advirtieron que si el presidente municipal no soluciona el problema, tomarán la vía federal de manera permanente. Explicaron que el abasto del líquido es urgente, pues los alumnos de educación básica están próximos a entrar a clases, por lo cual urgieron a la autoridad a resolver esta situación en las zonas urbanas y rurales de Altamira, en el sur del estado.

La vía fue cerrada en ambos sentidos, lo que causó filas del transporte de carga, de pasajeros y particulares que circulaban provenientes de Monterrey y Linares, Nuevo León; de los municipios tamaulipecos Ciudad Victoria, Tampico, Madero, Altamira, y del norte de Veracruz.