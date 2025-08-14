Jueves 14 de agosto de 2025, p. 25
Ciudad Victoria, Tamps., Decenas de personas bloquearon ayer cuatro horas la carretera federal 80 Tampico-Ciudad Mante, a la altura del poblado Cuauhtémoc, municipio de Altamira, para exigir al alcalde Armando Martínez dotar de agua a sus viviendas.
Advirtieron que si el presidente municipal no soluciona el problema, tomarán la vía federal de manera permanente. Explicaron que el abasto del líquido es urgente, pues los alumnos de educación básica están próximos a entrar a clases, por lo cual urgieron a la autoridad a resolver esta situación en las zonas urbanas y rurales de Altamira, en el sur del estado.
La vía fue cerrada en ambos sentidos, lo que causó filas del transporte de carga, de pasajeros y particulares que circulaban provenientes de Monterrey y Linares, Nuevo León; de los municipios tamaulipecos Ciudad Victoria, Tampico, Madero, Altamira, y del norte de Veracruz.
Mientras, la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de la Zona Conurbada de la Desembocadura del Río Pánuco (Comapa Sur) anunció que debido a trabajos de renovación del sistema de válvulas en la planta de rebombeo Obrera, se suspenderá el suministro de agua potable en Ciudad Madero y parte de Tampico de las 8 horas de hoy a las 8 de la mañana del sábado.
La Comapa Sur sostuvo en un comunicado que estas labores son “una obra histórica y sin precedente en la infraestructura hidráulica de la región”, que permitirá con independencia los tanques y equipos de bombeo, evitando en el futuro paros totales y afectaciones a los usuarios.